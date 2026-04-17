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Claudio Úbeda analiza un cambio inesperado en Boca Juniors para el Superclásico

El entrenador del "Xeneize" estudia un retoque que modificaría el perfil del fondo y podría cambiar la lectura táctica del partido.

Claudio Úbeda analiza un cambio inesperado en Boca Juniors para el Superclásico
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Úbeda analiza incluir a Nicolás Figal en la defensa de Boca para el Superclásico ante River en el Monumental, buscando mayor solidez defensiva tras bajas en el equipo.
  • La variante surge ante la lesión del arquero Marchesín, que obliga a Leandro Brey a la titularidad y motiva un esquema más conservador frente a la profundidad de los laterales.
  • El ingreso de Figal definiría un planteo táctico protector en el Monumental, priorizando el blindaje defensivo sobre la fase ofensiva para este duelo clave del Torneo Apertura.
Resumen generado con IA

En la previa del Superclásico, Boca no solo trabaja sobre la tensión natural de un partido de máxima exposición. También define movimientos finos en el equipo, y uno de ellos podría romper lo que parecía cantado: Claudio Úbeda analiza el ingreso de Nicolás Figal por el sector derecho de la defensa. 

La alternativa modifica el perfil del fondo. Con Figal, el equipo ganaría mayor solidez y agresividad para los duelos, pero perdería parte de la profundidad que suelen aportar laterales más naturales como Marcelo Weigandt o Juan Barinaga

El movimiento se produce, además, en un contexto delicado por la lesión de Agustín Marchesín, que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha y quedará varios meses afuera. Esa baja empuja a Leandro Brey al arco y obliga a pensar el clásico con una estructura más protectora. 

Por eso la decisión no pasa solo por un nombre. Si entra Figal, el mensaje será claro: reforzar la línea defensiva y blindar un sector sensible frente a un rival que suele lastimar cuando encuentra espacios. Si se mantiene otra variante, la apuesta será sostener una postura algo más ofensiva. 

Una decisión que dice mucho

En partidos así, los cambios no son apenas retoques. Funcionan como señales. Lo que defina Úbeda servirá para leer qué tipo de Boca quiere mostrar en el Monumental: uno más conservador y firme, o uno dispuesto a correr riesgos para discutir el partido desde la iniciativa.

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