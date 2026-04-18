Pensar de más puede acortarte la vida: el preocupante hallazgo de la Universidad de Yale

¡¿Por qué dije eso?!", "¿Habré hecho demasiado?", "¿Se habrá malinterpretado mi tono?", muchas de esas preguntas pueden surgir cuando estamos en la ducha o cuando nos recostamos en la cama, justo antes de dromir. Esa sensación de tener el cerebro "trabado" en un momento que ya pasó, analizando una y otra vez un mail o una mirada, tiene nombre: rumiación y es una de las advertencias de los científicos de Yale.