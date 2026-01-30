¿Qué mantiene a flote al aterrador Triángulo de las Bermudas?: el misterio bajo el océano

De acuerdo con los expertos, el proceso habitual indica que, una vez que los volcanes dejan de estar activos, la placa tectónica se aleja del punto caliente del manto profundo y la corteza, junto con el volcán, se enfría y desciende lentamente. No obstante, los científicos detectaron bajo las Bermudas una capa de roca inusual situada debajo de la corteza oceánica, que ejerce un efecto de empuje hacia la superficie. Su espesor alcanza los 20 kilómetros, un registro nunca observado en capas de características similares en otras partes del mundo.