Miranda! y Soledad Pastorutti revolucionan el folclore con una nueva versión de "Vienes y te vas"

Escalofríos y piel de gallina mientras la melodía dulce se combina con los timbres coloridos de Miranda! y la calidez de "La Sole". La nueva versión de "Vienes y te vas" es la expresión del talento y el folclore argentino ejecutado con precisión técnica y sentimiento. En el contexto de "Casa Sole”, el dúo pop y la referente de música popular reversionaron uno de los clásicos del amor y el dolor en las obras andinas.