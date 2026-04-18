Miranda! y Soledad Pastorutti revolucionan el folclore con una nueva versión de "Vienes y te vas"

Resumen para apurados
- Soledad Pastorutti y el dúo Miranda! lanzaron hoy una versión de 'Vienes y te vas' para el ciclo 'Casa Sole', fusionando pop y folclore en una sesión íntima grabada en Argentina.
- La colaboración del clásico de William Luna se dio en un entorno acústico dirigido por Niko Sedano, buscando renovar la obra original con sofisticación sonora y química vocal.
- Este lanzamiento consolida el proyecto de Soledad de unir géneros diversos, marcando un precedente en la cultura popular argentina tras sesiones con referentes de distintos estilos.
Escalofríos y piel de gallina mientras la melodía dulce se combina con los timbres coloridos de Miranda! y la calidez de "La Sole". La nueva versión de "Vienes y te vas" es la expresión del talento y el folclore argentino ejecutado con precisión técnica y sentimiento. En el contexto de "Casa Sole”, el dúo pop y la referente de música popular reversionaron uno de los clásicos del amor y el dolor en las obras andinas.
Soledad Pastorutti presentó “Vienes y te vas”, una nueva entrega de este ciclo íntimo, un proyecto de la santafesina que se transforma en el hogar donde se gestan registros, melodías e historias. En la intimidad de este set, la música circula con intensidad en el aire, un espacio donde artistas reconocidos e invitados especiales comparten un mismo clima en las sesiones musicales de la artista.
La fusión de Miranda! y "La Sole" en "Vienes y te vas"
En una nueva sesión en vivo de su refugio creativo, la intérprete se unió a Miranda! para interpretar “Vienes y te vas”, el clásico latinoamericano de William Luna. Esta colaboración no es un simple cruce de géneros; es una fusión orgánica donde la impronta pop de Ale Sergi y Juliana Gattas se abraza a la potencia interpretativa de la Sole.
Según explicaron desde su sello discográfico, la versión busca condensar una nueva identidad, logrando un sonido fresco, emotivo y contemporáneo que respeta la esencia del autor original, William Luna, pero la trae al presente con una sofisticación sonora impecable.
La mítica musical y audiovisual de "Casa Sole"
La atmósfera de la grabación, cálida y natural, permitió un intercambio artístico genuino. En esta propuesta, las interpretaciones de los tres protagonistas se complementan en arreglos que fluyen sin esfuerzo y una química clara que surge de la armonía de las voces de estos grandes referentes.
El lanzamiento llegó acompañado de una pieza audiovisual dirigida por Niko Sedano. El video logra capturar la mística de la propuesta: entre miradas cómplices y una instrumentación que prioriza el sentimiento, se percibe la química inmediata entre los artistas.
Con "Vienes y te vas", Soledad continúa consolidando este universo que ya ha regalado momentos memorables para la cultura argentina. La sesión junto a Miranda! se suma a una lista de invitados de lujo que ya pasaron por su hogar, tales como Pedro Capó y Chango Spasiuk en la versión de "Piel Canela"; La T y La M con el éxito "¿Cómo que no?" y Lázaro Caballero en la sentida "Hoja en Blanco".