Liga Tucumana: así se juega la primera fecha del Torneo Apertura con 22 encuentros

El sábado será el día con mayor actividad, con diez partidos. En el grupo A, Villa Mitre jugará contra San José. Por el grupo B se producirá la presentación del último campeón, Tucumán Central, que se medirá con Atlético Tucumán, mientras que Argentinos del Norte enfrentará a San Antonio. En el grupo C, Unión del Norte será local ante Cruz Alta, uno de los equipos ascendidos.