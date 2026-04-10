Liga Tucumana: así se juega la primera fecha del Torneo Apertura con 22 encuentros

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol inicia este fin de semana el Torneo Apertura de Primera A con 22 partidos en toda la provincia, donde participarán 44 equipos en busca del título local.
- La competencia se divide en seis grupos con actividad de viernes a domingo. Destacan los debuts del campeón Tucumán Central y de los equipos recientemente ascendidos a la Primera A.
- El torneo moviliza a decenas de clubes tucumanos y reactiva la competencia regional. El desempeño de los 44 equipos definirá el rumbo hacia la fase final del certamen anual 2025.
El fútbol tucumano volverá a ponerse en movimiento este fin de semana con el inicio del Torneo Apertura de Primera A, organizado por la Liga Tucumana de Fútbol. La competencia comenzará con una programación cargada: se disputarán 22 partidos y participarán 44 equipos distribuidos en distintos grupos.
La primera fecha se abrirá hoy con tres encuentros. Desde las 16, por el grupo A, All Boys recibirá a Juventud Unida. En paralelo, por el grupo B, San Martín enfrentará a Amalia en el complejo Natalio Mirkin. La jornada se completará a las 21.30 con el duelo entre Concepción FC, último finalista del Anual 2025, y Azucarera Argentina, correspondiente al grupo E.
El sábado será el día con mayor actividad, con diez partidos. En el grupo A, Villa Mitre jugará contra San José. Por el grupo B se producirá la presentación del último campeón, Tucumán Central, que se medirá con Atlético Tucumán, mientras que Argentinos del Norte enfrentará a San Antonio. En el grupo C, Unión del Norte será local ante Cruz Alta, uno de los equipos ascendidos.
La programación sabatina continuará en el grupo D, donde San Pablo jugará frente a Bella Vista y Ateneo Parroquial Alderetes se medirá con Famaillá. En el grupo E, Unión Simoca recibirá a San Ramón, otro de los recientemente ascendidos, y por el grupo F, Deportivo Llorens enfrentará a Sportivo Trinidad.
La fecha se completará el domingo con nueve encuentros. Por el grupo A, Experimental se medirá con Central Norte. En el grupo C, San Lorenzo de Delfín Gallo enfrentará a Garmendia FC, también ascendido, mientras que Atlético Concepción jugará contra Lastenia.
Además, se disputarán cruces interzonales: Santa Lucía FC recibirá a Talleres y San Juan se enfrentará con Sportivo Guzmán. En el grupo E, La Providencia jugará ante Alto Verde y, desde las 17, Ñuñorco, otro de los ascendidos, se medirá con Santa Rosa. En el grupo F, San Lorenzo de Santa Ana enfrentará a Graneros, Deportivo Marapa jugará contra Jorge Newbery y, a las 21.30, Deportivo Aguilares cerrará la jornada frente a Santa Ana.
Con tres partidos hoy, diez el sábado y nueve el domingo, el Torneo Apertura quedará oficialmente en marcha con una primera fecha que pondrá en competencia a los 44 equipos participantes.