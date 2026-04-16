Secciones
DeportesFútbol

La decisión que tomaron los jugadores de Tucumán Central ante la falta de pago

El "Rojo" debe visitar este domingo a Boca Unidos en Corrientes. Walter Arrieta ya tiene casi definido el "11" titular.

A SEGUIR. Pese a que la CD del Rojo mantiene una importante deuda económica, el plantel sigue entrenándose y pensando en competir. A SEGUIR. Pese a que la CD del "Rojo" mantiene una importante deuda económica, el plantel sigue entrenándose y pensando en competir.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El plantel de Tucumán Central jugará este domingo ante Boca Unidos en Corrientes por el Federal A, pese a la falta de pago de salarios denunciada por la dirigencia del club.
  • Ante la crisis económica, la CD confirmó que no pudo afrontar los sueldos. Sin embargo, el DT Walter Arrieta definió el equipo con Guillermo Abregú como única variante obligada.
  • La decisión de los jugadores prioriza lo deportivo sobre el conflicto financiero, aunque la inestabilidad institucional pone en riesgo el futuro del club en el torneo Federal A.
Resumen generado con IA

Tucumán Central afrontará este domingo, desde las 11, un compromiso exigente frente a Boca Unidos en Corrientes, por la quinta fecha del Federal A. El equipo dirigido por Walter Arrieta presentará una sola variante respecto del último encuentro, en un intento por sostener la estructura y sumar puntos fuera de casa.

La modificación será obligada: Guillermo Abregú ingresará en lugar del suspendido Brahian Collante. El volante se ubicará por el sector derecho del mediocampo, y ese movimiento permitirá que Matías Smith regrese a su posición natural por la banda izquierda.

En consecuencia, la formación probable sería con Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez; Guillermo Abregú, Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.

El "Rojo" no pasa por un buen presente institucional

Más allá de lo futbolístico, el presente institucional del club atraviesa un momento delicado. La dirigencia informó que no pudo afrontar el pago de salarios al plantel por falta de recursos. Pese a este escenario, el grupo decidió mantener el compromiso y viajará este viernes hacia el Litoral para disputar el choque contra Boca Unidos.

En tanto, la habilitación de Maximiliano Martínez continúa en suspenso debido a que Santamarina de Tandil, su anterior club, aún no liberó el pase.

Temas San Miguel de TucumánClub Tucumán CentralCorrientesBoca Unidos de CorrientesCésar AbregúBoca UnidosWalter Arrieta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
1

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional
2

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
3

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba
4

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?
5

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
6

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Más Noticias
Video: un árbitro se olvidó el reglamento de la IFAB y anuló un insólito penal en la Copa Argentina

Video: un árbitro se olvidó el reglamento de la IFAB y anuló un insólito penal en la Copa Argentina

La polémica interna que habría empujado la salida de Javier Mascherano como técnico de Inter Miami

La polémica interna que habría empujado la salida de Javier Mascherano como técnico de Inter Miami

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Quién era Vica Monteros, el arquitecto asesinado en su casa en Córdoba

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Comentarios