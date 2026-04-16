La decisión que tomaron los jugadores de Tucumán Central ante la falta de pago

Resumen para apurados
- El plantel de Tucumán Central jugará este domingo ante Boca Unidos en Corrientes por el Federal A, pese a la falta de pago de salarios denunciada por la dirigencia del club.
- Ante la crisis económica, la CD confirmó que no pudo afrontar los sueldos. Sin embargo, el DT Walter Arrieta definió el equipo con Guillermo Abregú como única variante obligada.
- La decisión de los jugadores prioriza lo deportivo sobre el conflicto financiero, aunque la inestabilidad institucional pone en riesgo el futuro del club en el torneo Federal A.
Tucumán Central afrontará este domingo, desde las 11, un compromiso exigente frente a Boca Unidos en Corrientes, por la quinta fecha del Federal A. El equipo dirigido por Walter Arrieta presentará una sola variante respecto del último encuentro, en un intento por sostener la estructura y sumar puntos fuera de casa.
La modificación será obligada: Guillermo Abregú ingresará en lugar del suspendido Brahian Collante. El volante se ubicará por el sector derecho del mediocampo, y ese movimiento permitirá que Matías Smith regrese a su posición natural por la banda izquierda.
En consecuencia, la formación probable sería con Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez; Guillermo Abregú, Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.
El "Rojo" no pasa por un buen presente institucional
Más allá de lo futbolístico, el presente institucional del club atraviesa un momento delicado. La dirigencia informó que no pudo afrontar el pago de salarios al plantel por falta de recursos. Pese a este escenario, el grupo decidió mantener el compromiso y viajará este viernes hacia el Litoral para disputar el choque contra Boca Unidos.
En tanto, la habilitación de Maximiliano Martínez continúa en suspenso debido a que Santamarina de Tandil, su anterior club, aún no liberó el pase.