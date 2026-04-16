La decisión que tomaron los jugadores de Tucumán Central ante la falta de pago

El "Rojo" no pasa por un buen presente institucional

Más allá de lo futbolístico, el presente institucional del club atraviesa un momento delicado. La dirigencia informó que no pudo afrontar el pago de salarios al plantel por falta de recursos. Pese a este escenario, el grupo decidió mantener el compromiso y viajará este viernes hacia el Litoral para disputar el choque contra Boca Unidos.