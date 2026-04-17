Versalles como escenario: Olivia Rodrigo impacta con su videoclip “Drop Dead”
Olivia Rodrigo estrenó “Drop Dead”, el primer adelanto de su nuevo álbum, con un impactante videoclip filmado en el Palacio de Versalles. La producción combina estética barroca y pop moderno en una propuesta que ya genera repercusión global.
Resumen para apurados
- Olivia Rodrigo estrenó 'Drop Dead', primer adelanto de su nuevo álbum, con un videoclip filmado en el Palacio de Versalles que fusiona estética barroca y pop contemporáneo.
- La pieza, dirigida por Petra Collins, muestra a la artista recorriendo salones históricos con una actitud descontracturada, integrando elementos como una icónica guitarra rosa.
- El estreno anticipa el lanzamiento de su disco el 12 de junio y marca una evolución estética clave, consolidando su relevancia global y capacidad de innovación en la industria.
La cantante Olivia Rodrigo volvió a posicionarse en el centro de la escena musical con el lanzamiento de “Drop Dead”, el primer adelanto de su próximo disco You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que se publicará el 12 de junio bajo el sello Geffen Records. Con este estreno, la artista abre una nueva etapa creativa que ya genera expectativa entre sus seguidores.
El videoclip, dirigido por Petra Collins, tiene como escenario el imponente Palacio de Versalles, uno de los espacios más emblemáticos de la historia europea. Allí, la cantante recorre pasillos, salones y ambientes cargados de ornamentación clásica, en una propuesta que combina la estética barroca con la impronta del pop contemporáneo.
Un videoclip que mezcla historia, estética y pop
A lo largo de la pieza audiovisual, Olivia Rodrigo aparece en movimiento constante: corre, explora y se apropia del espacio con una actitud descontracturada que contrasta con la solemnidad del entorno. La elección de Versalles no es casual, sino que funciona como un elemento narrativo más dentro del video, integrándose al mensaje de la canción.
La producción apuesta por una fuerte carga visual, donde detalles como la iluminación, los espejos y los tonos dorados del palacio potencian el clima general. A su vez, la presencia de una guitarra rosa refuerza la identidad artística de la cantante y suma un guiño a su estilo personal dentro de un contexto histórico.
Este lanzamiento no solo anticipa el sonido del nuevo álbum, sino que también confirma la intención de la artista de explorar nuevas formas de expresión. Para muchos seguidores, el videoclip representa un paso más en su evolución estética; para otros, es una muestra de su capacidad para apropiarse de cualquier escenario y transformarlo en parte de su universo creativo.