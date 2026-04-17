Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 2002. Los menhires vuelven a La Sala y a los sitios originales

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 2002. Los menhires vuelven a La Sala y a los sitios originales
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 1 Hs

El 22 de marzo de 2002 comenzó el traslado hacia La Sala en El Mollar de los 112 menhires que estaban desde 1977 en el Parque de los Menhires, en la loma de acceso al valle. Los megalitos se encontraban en estado desastroso, con líquenes, pintura, abrasados por el viento con arena y maltratados por gente desaprensiva. El más grande, de más de 4 toneladas, estaba partido. Varios habían sido movidos. Incluso se había denunciado en 2000 que unos 30 habían sido robados pero luego se los encontró acostados en medio del pastizal junto a la ruta 307.

La manipulación de estas piedras de la cultura Tafí se había visibilizado a partir de 1915, cuando el gobernador Ernesto Padilla había hecho trasladar el menhir Ambrosetti desde El Mollar al parque 9 de Julio. En los años 60 hubo proyectos para restituirlo al sitio original. En 1977, en la dictadura, se lo llevó junto a todos los menhires que se hallaran a la loma, sin que se documentara de dónde se los había sacado, con lo que se perdían las huellas para posibles investigaciones arqueológicas.

Recuerdos fotográficos: 2002. Los menhires vuelven a La Sala y a los sitios originales
Recuerdos fotográficos: 2002. Los menhires vuelven a La Sala y a los sitios originales

Recuerdos fotográficos: el megatraslado de los menhires en 1977

Recuerdos fotográficos: el megatraslado de los menhires en 1977

En la nota “Políticas nacionales: los menhires de Tafí” (2007), Ana María Chambeaud, ex directora de Patrimonio Histórico y Antropológico (1999-2004) contó la historia de los movimientos de las piedras y los intentos desde los 60 para darles ubicación y crear ámbitos para estudiarlos. En 2002 ya estaban protegidos por ley y la zona había sido declarada patrimonio histórico nacional. Entonces se estableció que se iban a trasladar unos 50 al predio de cuatro hectáreas de La Sala y otros, a los sitios originales de Casas Viejas, El Potrerillo y El Rincón (como muestra el infograma). Dos días después del comienzo del traslado, el 24 de marzo -fecha en que se conmemora el último golpe de Estado-, se hizo un acto simbólico de reivindicación no sólo del patrimonio cultural sino también de los pobladores de la zona. Estuvieron el gobernador Julio Miranda y el rector de la UNT Mario Marigliano.

Recuerdos fotográficos: 2002. Los menhires vuelven a La Sala y a los sitios originales

Para el 20 de abril se habían bajado 114 menhires. Además se recuperó uno que estaba en la plaza de Monteros; dos, en el cementerio de Tafí del Valle; cuatro de la plaza y tres de la plazoleta de El Mollar. De manera que la Reserva fue conformada por 123 piezas. Y se halló además en la loma un pequeño menhir de 70 cm que no estaba registrado ni era conocido. La funcionaria lo hizo llevar al Museo Histórico Provincial.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: el megatraslado de los menhires en 1977

Recuerdos fotográficos: el megatraslado de los menhires en 1977

Recuerdos fotográficos: 1915. Se habilita un pozo de agua en Mate de Luna y Pellegrini

Recuerdos fotográficos: 1915. Se habilita un pozo de agua en Mate de Luna y Pellegrini

Recuerdos fotográficos: el menhir Ambrosetti, eje de debates

Recuerdos fotográficos: el menhir Ambrosetti, eje de debates

Recuerdos fotográficos: 1915. Cuando trasladaron el menhir al parque 9 de Julio

Recuerdos fotográficos: 1915. Cuando trasladaron el menhir al parque 9 de Julio

Estado presente y Estado ausente

Estado presente y Estado ausente

Lo más popular
10.000 conciertos gratis online: el archivo que grabó un fan durante 40 años
1

10.000 conciertos gratis online: el archivo que grabó un fan durante 40 años

Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z
2

Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z

Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time
3

Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos
4

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio
5

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje
6

Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje

Más Noticias
El malbec puede cambiar por completo en 200 metros de un mismo viñedo, dice la mejor sommelier de Argentina

"El malbec puede cambiar por completo en 200 metros de un mismo viñedo", dice la mejor sommelier de Argentina

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos

Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos

La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

Estrenos de cine en Tucumán: “La posesión de la momia” revisita un personaje clásico

Estrenos de cine en Tucumán: “La posesión de la momia” revisita un personaje clásico

Inauguran la exposición “Que sea el viento un muro”, de Jerónimo Salvatierra

Inauguran la exposición “Que sea el viento un muro”, de Jerónimo Salvatierra

Un amor que echó raíces en forma de guitarra

Un amor que echó raíces en forma de guitarra

Comentarios