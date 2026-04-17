Recuerdos fotográficos: 2002. Los menhires vuelven a La Sala y a los sitios originales
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El 22 de marzo de 2002 comenzó el traslado hacia La Sala en El Mollar de los 112 menhires que estaban desde 1977 en el Parque de los Menhires, en la loma de acceso al valle. Los megalitos se encontraban en estado desastroso, con líquenes, pintura, abrasados por el viento con arena y maltratados por gente desaprensiva. El más grande, de más de 4 toneladas, estaba partido. Varios habían sido movidos. Incluso se había denunciado en 2000 que unos 30 habían sido robados pero luego se los encontró acostados en medio del pastizal junto a la ruta 307.
La manipulación de estas piedras de la cultura Tafí se había visibilizado a partir de 1915, cuando el gobernador Ernesto Padilla había hecho trasladar el menhir Ambrosetti desde El Mollar al parque 9 de Julio. En los años 60 hubo proyectos para restituirlo al sitio original. En 1977, en la dictadura, se lo llevó junto a todos los menhires que se hallaran a la loma, sin que se documentara de dónde se los había sacado, con lo que se perdían las huellas para posibles investigaciones arqueológicas.
En la nota “Políticas nacionales: los menhires de Tafí” (2007), Ana María Chambeaud, ex directora de Patrimonio Histórico y Antropológico (1999-2004) contó la historia de los movimientos de las piedras y los intentos desde los 60 para darles ubicación y crear ámbitos para estudiarlos. En 2002 ya estaban protegidos por ley y la zona había sido declarada patrimonio histórico nacional. Entonces se estableció que se iban a trasladar unos 50 al predio de cuatro hectáreas de La Sala y otros, a los sitios originales de Casas Viejas, El Potrerillo y El Rincón (como muestra el infograma). Dos días después del comienzo del traslado, el 24 de marzo -fecha en que se conmemora el último golpe de Estado-, se hizo un acto simbólico de reivindicación no sólo del patrimonio cultural sino también de los pobladores de la zona. Estuvieron el gobernador Julio Miranda y el rector de la UNT Mario Marigliano.
Para el 20 de abril se habían bajado 114 menhires. Además se recuperó uno que estaba en la plaza de Monteros; dos, en el cementerio de Tafí del Valle; cuatro de la plaza y tres de la plazoleta de El Mollar. De manera que la Reserva fue conformada por 123 piezas. Y se halló además en la loma un pequeño menhir de 70 cm que no estaba registrado ni era conocido. La funcionaria lo hizo llevar al Museo Histórico Provincial.