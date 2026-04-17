Recuerdos fotográficos: 2002. Los menhires vuelven a La Sala y a los sitios originales

En la nota “Políticas nacionales: los menhires de Tafí” (2007), Ana María Chambeaud, ex directora de Patrimonio Histórico y Antropológico (1999-2004) contó la historia de los movimientos de las piedras y los intentos desde los 60 para darles ubicación y crear ámbitos para estudiarlos. En 2002 ya estaban protegidos por ley y la zona había sido declarada patrimonio histórico nacional. Entonces se estableció que se iban a trasladar unos 50 al predio de cuatro hectáreas de La Sala y otros, a los sitios originales de Casas Viejas, El Potrerillo y El Rincón (como muestra el infograma). Dos días después del comienzo del traslado, el 24 de marzo -fecha en que se conmemora el último golpe de Estado-, se hizo un acto simbólico de reivindicación no sólo del patrimonio cultural sino también de los pobladores de la zona. Estuvieron el gobernador Julio Miranda y el rector de la UNT Mario Marigliano.