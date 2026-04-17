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Cartas de lectores: Emergencia hídrica
Hace 4 Hs

¿En serio? La Legislatura reactiva la Comisión Especial de E.H. para que pueda reanudar el trabajo que se realizó entre 2017 y 2019. 1° paso: facultar al vicegobernador a dictar el decreto que reactive la Comisión. 2° paso: reunión cada 15 días. Plazo: 180 días corridos para elaborar el informe final... con la posibilidad de que se lo extienda. 3° paso: elaborar el diagnóstico actualizado (otra vez) y diseño de estrategias (otra vez)... bla... bla.. .bla. 4° Formular propuestas (otra vez). Y todavía causa sorpresa que la población, hoy, cuando se menciona al sector político, hable de inoperancia, falta de empatía o que “no les importa”. ¿En serio? ¿180 días? ¿Diagnóstico? ¿Propuestas? ¿Otra vez? Y van... Alguien tendrá que explicarle al sector político que La Madrid ya no tiene 180 días... con posibilidad de extender el plazo.

Hilda Cristina Ponce                                     

kityponse@gmail.com

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