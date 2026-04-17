Cartas de lectores: relaciones entre escuela y familia

La escuela como institución social, puede considerarse de forma amplia y como un sistema abierto que comparte funciones y se interrelaciona con otros sistemas que integran todo el entorno social. Entre estos sistemas, es el familiar el que adquiere una entidad más relevante en el tema educativo y así, en la realidad actual se ve la escuela y la familia en una interrelación permanente, aunque muchas veces actúan como sistemas contrapuestos más que como factores complementarios. Esta diferencia puede deberse al hecho de que la escuela es un organismo sobre el cual muchas otras instituciones hacen confluir exigencias y actuaciones, a veces contrapuestas a los objetivos de la misma. Según sostiene Iván Núñez,...”Asimismo, los padres, desde diferentes niveles socioculturales, suelen esperar de la escuela tareas, que hoy escapan al ámbito pedagógico. A nivel interno, la escuela puede convertirse en potenciadora o bien, por el contrario, puede ser fuente de conflictos, según como estén estructurados y se relacionen los distintos niveles jerárquicos, como el equipo directivo, los ciclos, los niveles, la capacitación docente, la estabilidad de la planta funcional, las relaciones entre sus miembros, los proyectos, el tipo de liderazgo, la identidad institucional, etc. Por ello se dice que las instituciones escolares pasan año a año pormomentos evolutivos diferentes. Además, la escuela debe relacionarse con el Estado, que demanda exigencias y objetivos generales y obligatorios.” En este contexto, la escuela se relaciona con la familia. Esta última, como sistema, tiene una función psicosocial de proteger a sus miembros y una tarea social de transmitir y favorecer la adaptación a la cultura existente. El Prof. Rodrigo Vera dice que...” Cada familia como todo sistema, tiene una estructura determinada que se organiza a partir de las demandas, interacciones y comunicaciones que se dan en su interior y con el exterior. Esta estructura se forma a partir de las pautas transaccionales de la familia, que se repiten e informan sobre el modo, el momento y con quien debe relacionarse cada uno. Actualmente, la familia recibe factores externos e internos que actúan sobre ella, produciendo cambios y tensiones. La relación escuela-familia está condicionada por las actitudes que toma la familia respecto de la escuela y viceversa, determinadas por sus experiencias y creencias previas, momento evolutivo y por su funcionamiento y estructura.” Sostiene Vera que “pueden aparecer desde la familia actitudes de sumisión y total dependencia, o también se puede dar que se vea a la escuela como una institución fundamentalmente correctora y normativa, esperando que a través de ella los hijos adquieran hábitos y se adapten a las normas sociales y valores que la familia no puede transmitir. Es importante también tratar de comprender qué tipo de relaciones existen dentro de las familias. Como juegan los distintos roles los padres, como se fijan los límites, de qué manera se toman las decisiones, quien las toma, etc...” Es importante tener siempre presente que la escuela no es una isla, desprovista de relaciones e interacciones con el entorno. La calidad de la educación se verá favorecida por procesos internos y el tipo de relacionamiento de la escuela con el medio. Por ello, como sostiene la Unesco, “...el cambio educativo depende de las prácticas pedagógicas, en las cuales el docente es el actor principal. La calidad se decide según las prácticas de enseñanza-aprendizaje que los educadores llevan a cabo con sus alumnos, en el marco de la institución escolar y de las relaciones de esta con las familias y la comunidad”.