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Cartas de lectores: cooperación global
Hace 4 Hs

La reciente designación del Ing. Claudio Bravo al frente de la Secretaría de Obras Públicas municipales representa una oportunidad propicia para repensar la escala de las soluciones urbanas en San Miguel de Tucumán. En esta nueva etapa, resulta estratégico introducir en la agenda pública el valor de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) como herramienta de transformación. En tiempos de restricciones presupuestarias, la gestión moderna no puede limitarse a los recursos locales. La CTI ofrece acceso a fondos no reembolsables y a una transferencia de conocimiento que permite aplicar estándares globales a problemas locales. Desde la infraestructura hídrica hasta la modernización de la movilidad, el acompañamiento de organismos internacionales garantiza rigurosidad técnica y sostenibilidad. Para nuestra ciudad, captar estos beneficios requiere de una estructura capaz de hablar el lenguaje de la cooperación internacional. No se trata solo de voluntad política, sino de solvencia para formular proyectos que cumplan con las exigencias de impacto y transparencia que el mundo demanda hoy. Como profesionales, debemos alentar a que la nueva gestión jerarquice estas herramientas. Abrir el municipio al mundo es una necesidad para transformar a nuestra Capital en una ciudad de vanguardia. El criterio técnico y la vocación de colaborar con el progreso de Tucumán están, como siempre, al servicio de este objetivo superior.

Rogelio Esteban Giraudo                            

r.giraudo@gmail.com

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