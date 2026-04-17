“Cristo de barro”, una cantata con alma norteña

La Misa Criolla

“Su importancia es equivalente a la ‘Misa Criolla’, pero de nuestro tiempo. Fue un inmenso honor participar de ella y estrenarla en nuestra sala es a la vez un sueño que compartimos con mi madre, Teresa Auvieux, y mi esposa, Mariana Alsina, para transformar y alegrar la vida de nuestra gente, vecinos y amigos. Además es un desafío porque armar una obra de este nivel, en la ‘periferia’ de la ciudad, tiene altos costos y riesgos, que se van sobrellevando con planificación audacia y optimismo, y con la ayuda invaluable de grandes amigos”, subraya.