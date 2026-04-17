“Cristo de barro”, una cantata con alma norteña

Esta noche será el estreno oficial de la cantata “Cristo de barro”, con música de Rubén Cruz sobre la letra del salteño Hugo Rivella, que se presentará a partir de las 22 en la Sala de Cámara del colegio Nueva América (Perú 3.733).
“Esta obra dejará una huella en los anales de la música folclórica tucumana. Hacer nacer sus sonidos es muy emocionante, puesto que la mayoría de las veces interpreté obras que ya fueron ejecutadas muchas veces. Esta vez la estamos haciendo salir del papel a los sonidos en vivo, en un momento que será recordado por siempre”, resalta Marcela Roselló, quien asume la dirección de esta creación.
Remarca que el equipo artístico está formado por “músicos tucumanos de amplia trayectoria y jóvenes talentos que son estudiantes del colegio, lo que es un nuevo desafío ya que no siempre estoy al frente de un grupo de estas características”.
“Los ensayos transcurrieron en un clima de respeto y aprendizaje constante en un espacio que está acondicionado con la acústica que necesita el grupo, recibiendo además indicaciones del propio Rubén, situación esta que no es cotidiana. La presencia del compositor hace entender y vivir cada sonido con mayor certeza para adentrarnos en el mensaje y la profundidad de la obra. La poesía de Hugo es muy profunda y presenta un Cristo más cercano, más cotidiano hasta más vulnerable a otros por momentos”, destaca.
La composición está integrada por 14 poemas musicalizados con diferentes ritmos folclóricos argentinos: zamba, chamamé, chacarera, gato, caporal y kaluyo, entre otros. “Se amalgaman de una manera exquisita e increíble. Por momentos dejamos caer lágrimas en los ensayos, nos traspasaron los sonidos, con momentos inexplicables. Todos coincidimos que este mensaje pasa velozmente, pero con mucha intensidad. Todo el equipo involucrado en este proyecto aportó su granito de arena para poder hacerlo realidad y espero que muchos tucumanos puedan disfrutar de esta maravillosa obra y que siga apoyando el arte en todas sus expresiones”, agrega.
Los arreglos fueron realizados por Mauricio Martínez Zuccardi, quien reivindica “Cristo de barro” como “un brillante sincretismo entre la figura religiosa y el pueblo norteño, la paisanada tucumana, a través de la genialidad poética de Rivella y la profunda emotividad de las melodías de Cruz, que la hacen una cantata potente y profundamente espiritual”.
La Misa Criolla
“Su importancia es equivalente a la ‘Misa Criolla’, pero de nuestro tiempo. Fue un inmenso honor participar de ella y estrenarla en nuestra sala es a la vez un sueño que compartimos con mi madre, Teresa Auvieux, y mi esposa, Mariana Alsina, para transformar y alegrar la vida de nuestra gente, vecinos y amigos. Además es un desafío porque armar una obra de este nivel, en la ‘periferia’ de la ciudad, tiene altos costos y riesgos, que se van sobrellevando con planificación audacia y optimismo, y con la ayuda invaluable de grandes amigos”, subraya.
El músico insiste en que la primera presentación “tiene siempre la huella del parto: la gestación es larga, que salga es trabajoso, pero a la vez sentís un baño de amor; e inmediatamente te agarra el miedo al devenir, a qué puede ser de ella”. “Es un proceso íntimamente humano que los artistas manifestamos, pero que es análogo a otras disciplinas humanas, por lo que desde lo inconsciente se genera una rápida identificación. Y el matiz religioso de esta obra en particular, le otorga un tremendo nivel de profundidad, que se siente aunque no seas una persona estrictamente religiosa”, aclara.
Sobre la presencia de jóvenes en el elenco, afirma: “piden paso, tienen desparpajo, se animan, se imponen, tienen esa energía que permite renovar las miradas. Todos, cantantes y músicos, además de su formación, entienden y sienten de diferentes maneras. Como docente, trato, y tratamos desde este espacio que creamos desde el colegio, de darles fundamentos sólidos para que puedan expresar sus propias miradas”.
Como cantantes intervienen Alsina, Valentina Berettoni, Indiana Ibarra, Amaia Monteros, Luisana Montagna, Bruno Medina y Bruno Robledo. La orquesta está integrada por Constanza Sicardi, Noelia Antelo, Marcelo Lizardo, Bruno Medina, Bruno Robledo, Gastón Martínez y Martínez Zuccardi, con la intervención como bailarines de Belén Gómez y Lautaro Aráoz.