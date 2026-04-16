Atlético Tucumán: la sorpresiva variante que probó Falcioni para visitar a Argentinos

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni probó al juvenil Leonel Vega como titular en Atlético Tucumán para visitar a Argentinos Juniors este sábado en La Paternal por la Liga Profesional.
- Vega, figura de la Reserva, ingresaría por Ezequiel Ham en el mediocampo. El equipo presenta bajas por lesión de Infante y Ferrari, obligando a rearmar la defensa con juveniles.
- La inclusión de Vega destaca la apuesta por las inferiores y elevará a tres el número de tucumanos titulares. El Decano busca sumar sus primeros puntos como visitante del torneo.
La mañana de este jueves en el complejo Ojo de Agua arrojó una novedad importante en Atlético Tucumán. Con la mira puesta en el choque de este sábado frente a Argentinos Juniors (desde las 21.45), el cuerpo técnico pateó el tablero y ensayó una variante clave en el corazón del medio campo para intentar doblegar al "Bicho" en La Paternal: la inclusión de Leonel Vega en el "11" titular. En la última práctica, el "Emperador" Julio César Falcioni apostó por el tucumano para conformar el doble "5" en lugar de Ezequiel Ham.
El volante central de 22 años (nacido el 8 de enero de 2004) fue una de las grandes figuras y el motor de la Reserva durante la exigente temporada 2025. A base de buenos rendimientos, comenzó a ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico de Primera. Su crecimiento no pasó desapercibido para Falcioni, quien ya le había dado sus primeros roces en la máxima categoría: ingresó sobre el final (a los 89') en el duelo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata reemplazando a Renzo Tesuri, y luego sumó un puñado de minutos ante Rosario Central ingresando por Javier Domínguez.
De no mediar imprevistos de última hora, Vega sería de la partida en el estadio "Diego Armando Maradona", por la fecha 15 del Grupo B del torneo Apertura de la Liga Profesional. Su ingreso supondría la única variante táctica respecto a la formación que viene ensayando el entrenador.
Pero su presencia en el campo esconde un valor agregado que trasciende lo estratégico: de confirmarse la alineación, Atlético presentará tres futbolistas tucumanos desde el arranque (Vega, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz).
La enfermería y el rearmado de la defensa
El rompecabezas de Falcioni no está exento de complicaciones médicas. Juan Infante continúa trabajando de manera diferenciada para recuperarse de un desgarro en el aductor izquierdo, mientras que el zaguero Gianluca Ferrari presenta una molestia musucular. Ante este panorama de ausencias en la última línea, tres juveniles fueron convocados para sumar rodaje en los trabajos de fútbol.
Durante los ensayos tácticos se observaron rotaciones en el fondo: Gabriel Romano ocupó primeramente el lugar vacante de Ferrari, luego ingresó Iván Córdoba, y Gabriel Masmud se desempeñó como lateral izquierdo en el equipo de relevos. En paralelo, Lautaro Godoy y Carlos Abeldaño se abocaron a tareas estrictamente físicas, mientras que Infante y Martín Benítez continúan inmersos en sus respectivos procesos de recuperación.
La hoja de ruta de la delegación indica que el plantel tendrá su última sesión de entrenamiento este viernes desde las 10 de la mañana en el césped del Monumental. Tras compartir el almuerzo en las instalaciones del club, emprenderán el vuelo rumbo a la Capital Federal a las 15, con la ilusión intacta de sumar por primera vez en condición de visitante en este campeonato.
Los equipos en cancha
En la práctica formal, los titulares que diagramaron Falcioni y Leandro Somoza formaron con: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván; Tesuri, Vega, Kevin Ortiz y Franco Nicola; Laméndola y Díaz.
Por su parte, el equipo alternativo alistó a: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Romano, Luciano Vallejo y Masmud; Gabriel Compagnucci, Domínguez, Ham y Alexis Segovia; Ramiro Ruiz Rodríguez y Manuel Brondo.
Agenda de Inferiores y la gran chance
Por el lado de las divisiones formativas, los pibes también tendrán un fin de semana cargado de acción cuando enfrenten a Newell's Old Boys, por la sexta fecha. Las categorías menores (Séptima, Octava y Novena) saltarán a la cancha el sábado desde las 9 de la mañana en el complejo San Jorge, mientras que las divisiones mayores (Cuarta, Quinta y Sexta) armarán los bolsos para viajar a Rosario y medirse en el predio del conjunto "leproso".