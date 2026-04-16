Atlético Tucumán: la sorpresiva variante que probó Falcioni para visitar a Argentinos

El volante central de 22 años (nacido el 8 de enero de 2004) fue una de las grandes figuras y el motor de la Reserva durante la exigente temporada 2025. A base de buenos rendimientos, comenzó a ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico de Primera. Su crecimiento no pasó desapercibido para Falcioni, quien ya le había dado sus primeros roces en la máxima categoría: ingresó sobre el final (a los 89') en el duelo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata reemplazando a Renzo Tesuri, y luego sumó un puñado de minutos ante Rosario Central ingresando por Javier Domínguez.