Tocó el cielo con Atlético, lo llamó Maradona para la Selección y amargó a San Martín: el recuerdo imborrable del "Flaco" Pereyra

- Fue lo más grande que me pasó en la vida. Fue un premio para mí, para mi familia y un cierre a mucho esfuerzo, sacrificios y desilusiones que uno vive. Me quedé sorprendido de cómo Diego conocía a todos mis compañeros; me hablaba de la defensa de Atlético, del “Pulga”. Él sabía hasta cómo me gustaba jugar a mí. La gente me veía grandote y pensaba que jugaba de ‘9’, pero yo siempre fui un volante más ofensivo; en Atlético jugaba más libre, el que hacía los goles era otro. Y el Diego me dijo: “Yo sé que vos no sos “9”. Jugá libre por atrás del centro delantero”. No lo podía creer; compartir con él fue una sensación única.