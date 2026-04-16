Vouchers educativos 2026: cómo afecta la morosidad en cuotas al cobro del beneficio

La administración nacional dio inicio al proceso de registro para el programa de Vouchers Educativos correspondientes al ciclo lectivo 2026. Esta iniciativa se orienta a brindar apoyo económico a los grupos familiares cuyos hijos concurren a establecimientos de enseñanza privada que cuentan con financiamiento del Estado. Para los interesados todavía hay tiempo hasta el 30 de abril con el propósito de llenar la solicitud, con el objetivo primordial de reducir el impacto financiero que representan los aranceles escolares mensuales.