María Fernanda Callejón insultó a Yanina Latorre y la conductora salió a responderle con todo

Resumen para apurados
- María Fernanda Callejón insultó a Yanina Latorre en el programa de Moria Casán, provocando una respuesta tajante de la panelista en América TV por conflictos personales previos.
- Tras ser tildada de 'yarará', Latorre calificó a la actriz de resentida. La disputa nació durante el divorcio de Callejón y Ricky Diotto, cuando ambas compartían aire en el ciclo LAM.
- El enfrentamiento reaviva una de las enemistades más fuertes del espectáculo argentino. Se prevén nuevos cruces en la agenda televisiva, profundizando la brecha entre ambas figuras.
La disputa mediática entre Yanina Latorre y María Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo. Luego de los fuertes dichos de la actriz, la respuesta de la panelista no tardó en llegar y volvió a encender la polémica.
El cruce se desató tras las declaraciones de Callejón en el programa La Mañana con Moria (El Trece), donde lanzó duros cuestionamientos. Desde Intrusos (América), Latorre recogió el guante y, aunque admitió no haber visto en detalle lo ocurrido, dejó en claro su postura con un mensaje que fue leído al aire por Natalie Weber: “No tengo idea de por qué me insulta, para mí quedó resentida con LAM porque jamás hablé de su hija”.
Lejos de bajar el tono, la conductora redobló la apuesta con otra frase que generó repercusión: “La verdad, qué se puede esperar de esta mujer. Me eleva que me insulte una fracasa de la nada. Todo es envidia”.
La enemistad entre ambas figuras no es reciente. El origen de la tensión se remonta a su paso compartido por LAM, en medio del proceso de divorcio de Callejón con Ricky Diotto. Desde entonces, los cruces públicos han sido recurrentes y cada intervención mediática reaviva el conflicto.
Qué dijo Callejón y por qué estalló la polémica
En La Mañana con Moria, Callejón volvió a cargar contra Latorre en medio del revuelo por el enfrentamiento de la panelista con Denise Dumas. Durante el debate, Gustavo Méndez intentó contextualizar la situación al señalar que Latorre suele reaccionar cuando mencionan a su familia.
Sin embargo, la actriz lo interrumpió con una frase filosa: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”. El comentario sorprendió en el estudio y elevó la temperatura del intercambio.
Más tarde, tras ver imágenes de Latorre opinando sobre su conflicto con Dumas, Moria Casán elogió a la madre de la panelista y expresó su interés por entrevistar a Lola Latorre. En ese contexto, destacó su trayectoria y resistencia ante la exposición mediática. La reacción de Callejón fue inmediata y sin filtros: “¡Conchuda!”, lanzó, dejando en evidencia que la disputa está lejos de apaciguarse.