María Fernanda Callejón insultó a Yanina Latorre y la conductora salió a responderle con todo

El cruce se desató tras las declaraciones de Callejón en el programa La Mañana con Moria (El Trece), donde lanzó duros cuestionamientos. Desde Intrusos (América), Latorre recogió el guante y, aunque admitió no haber visto en detalle lo ocurrido, dejó en claro su postura con un mensaje que fue leído al aire por Natalie Weber: “No tengo idea de por qué me insulta, para mí quedó resentida con LAM porque jamás hablé de su hija”.