La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

Después de cumplir las dos fechas de suspensión que le impuso Chelsea por sus “declaraciones desafortunadas”, Enzo Fernández empieza a dejar atrás uno de los momentos más incómodos desde su regreso de la fecha FIFA con la selección argentina. El mediocampista se perdió dos partidos, incluido el 0-3 frente al Manchester City, que siguió desde la platea.