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La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

Liam Rosenior confirmó cuándo volverá a entrenarse con el plantel y dejó en claro que lo considera una pieza clave para lo que viene.

La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El técnico del Chelsea, Liam Rosenior, confirmó que Enzo Fernández volverá a entrenar este martes tras cumplir una sanción de dos fechas por sus polémicas declaraciones con la Selección.
  • El volante se perdió el duelo ante Manchester City por una medida disciplinaria institucional. El DT justificó la decisión como una estrategia a largo plazo alineada con el club.
  • El mediocampista regresará el sábado contra Manchester United. Su retorno es vital para las aspiraciones del equipo de clasificar a la Champions League en el tramo final del torneo.
Resumen generado con IA

Después de cumplir las dos fechas de suspensión que le impuso Chelsea por sus “declaraciones desafortunadas”, Enzo Fernández empieza a dejar atrás uno de los momentos más incómodos desde su regreso de la fecha FIFA con la selección argentina. El mediocampista se perdió dos partidos, incluido el 0-3 frente al Manchester City, que siguió desde la platea.

Tras esa caída, el entrenador Liam Rosenior fue muy claro al hablar de la ausencia del volante argentino. Según explicó, su presencia podría haber cambiado el desarrollo del partido y no ocultó lo mucho que el equipo lo extrañó en una etapa sensible de la temporada.

Luego, en diálogo con Sky Sports, el DT confirmó los pasos que seguirá el club con Enzo. “Regresará con el grupo el martes. Es un jugador de primerísimo nivel y una gran persona. Tengo muchas ganas de tenerlo de vuelta”, afirmó, dejando en claro que la sanción ya quedó atrás.

Rosenior también defendió la decisión institucional que se tomó en su momento. “A veces, tomamos decisiones pensando en el largo plazo en lugar del corto plazo. Fue una decisión meditada a largo plazo, en la que todos estábamos alineados", explicó, al justificar una medida que generó repercusión dentro y fuera del club.

Chelsea lo recupera en un momento clave

Si no surge ningún contratiempo, Enzo volverá a jugar este sábado ante Manchester United en Stamford Bridge. Con la pelea por un lugar en la próxima Champions League entrando en su tramo decisivo, Chelsea recupera a uno de sus nombres más importantes justo cuando más necesita jerarquía y equilibrio en la mitad de la cancha.

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