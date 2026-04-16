Atención Boca: estas son las bajas que tiene Úbeda de cara al Superclásico contra River

Para ese duelo, Claudio Úbeda contará con la base de su equipo habitual, aunque deberá afrontar algunas ausencias importantes. La baja más sensible es la de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el último partido. Su lugar será ocupado por Leandro Brey, que tendrá su estreno en un Superclásico, mientras que Javier García será la alternativa desde el banco.