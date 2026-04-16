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Atención Boca: estas son las bajas que tiene Úbeda de cara al Superclásico contra River

La buena noticia para el entrenador es que el equipo mostró un buen nivel en los últimos partidos.

GOLEADOR. Bareiro pasa un gran momento y es la carta de gol que Boca llevará al Monumental. GOLEADOR. Bareiro pasa un gran momento y es la carta de gol que Boca llevará al Monumental.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca visita a River este domingo en el Monumental diezmado por las bajas de Marchesín, Cavani, Battaglia y Palacios, tras su reciente victoria en la Copa Libertadores de América.
  • La rotura de ligamentos de Marchesín fuerza el estreno de Brey en el arco. El DT Claudio Úbeda debe rearmar el once inicial debido a cirugías y rehabilitaciones de larga duración.
  • El Superclásico pondrá a prueba la profundidad del plantel y el nivel de los relevos. Un triunfo consolidaría el presente del equipo y el impacto de Bareiro como carta goleadora.
Resumen generado con IA

Después de la contundente victoria sobre Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, Boca cambió rápidamente el foco y ya se prepara para un compromiso determinante: el Superclásico del domingo en el Monumental. 

Para ese duelo, Claudio Úbeda contará con la base de su equipo habitual, aunque deberá afrontar algunas ausencias importantes. La baja más sensible es la de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el último partido. Su lugar será ocupado por Leandro Brey, que tendrá su estreno en un Superclásico, mientras que Javier García será la alternativa desde el banco.

Otro nombre que seguirá afuera es Rodrigo Battaglia. El volante, que fue operado por una lesión en el tendón de Aquiles durante la pretemporada, continúa en plena recuperación y recién podría reaparecer en junio.

A la lista se suma Carlos Palacios, intervenido quirúrgicamente en marzo por una sinovitis en la rodilla derecha. Si bien su regreso está previsto para mayo, su ausencia fue bien cubierta por la aparición de Tomás Aranda, que ganó terreno en el equipo.

Bareiro es la carta de triunfo que Boca llevará al Monumental

También permanece al margen Edinson Cavani, afectado por una hernia de disco que lo dejó fuera durante buena parte de la temporada. En su lugar, Adam Bareiro respondió con buenas actuaciones y se consolidó como una alternativa confiable en el ataque.

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