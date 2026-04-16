Nombraron a una funcionaria de carrera como nueva Secretaria Electoral Federal

Resumen para apurados
- La abogada Adriana Martínez Marconi fue designada secretaria electoral interina de Tucumán por la Cámara Nacional Electoral tras el pedido del juez federal José Manuel Díaz Vélez.
- Cubre la vacante de Estela Martínez Vázquez en un juzgado sin titular definitivo desde que Daniel Bejas pasó a la CNE. Marconi posee 37 años de trayectoria en el Poder Judicial.
- Gestionará el padrón y la logística de urnas. Su rol técnico es clave para garantizar la transparencia democrática en el distrito hasta que se nombre finalmente a un juez titular.
La decisión finalmente se tomó. La doctora Adriana Martínez Marconi fue elegida como secretaria electoral interina del Distrito. El pedido había sido formalizado por el juez federal subrogante, José Manuel Díaz Vélez, ante la imposibilidad de nombrar a un titular definitivo, ya que la provincia carece actualmente de un magistrado permanente en el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral tras la partida de Daniel Bejas a la Cámara Nacional Electoral (CNE).
La propuesta de Díaz Vélez, enviada al presidente de la CNE, Alberto Ricardo Dalla Via, se fundamentó en la "acreditada idoneidad" y la vasta experiencia de Martínez Marconi. Con más de 37 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, la flamante funcionaria venía desempeñándose como titular de la Secretaría Civil y Comercial Primera del mismo juzgado, posición que ocupa desde 2020 tras una carrera ascendente iniciada en 1988.
La Cámara Nacional Electoral, integrada por los magistrados Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y el propio Bejas, convalidó la propuesta para garantizar la operatividad de una dependencia que había quedado acéfala tras la reciente jubilación de Estela Martínez Vázquez.
La designación reviste un carácter estrictamente interno e interino hasta tanto se cubra la vacante del juez federal titular en la provincia.
Martínez Marconi asume un rol crítico que abarca desde la confección y depuración del padrón electoral hasta el control de los partidos políticos y la logística de las urnas. Además, deberá supervisar el escrutinio definitivo y la designación de autoridades de mesa, tareas fundamentales para la transparencia del sistema democrático en el distrito.
Su perfil técnico destaca una especialización en funciones jurisdiccionales en áreas civiles, comerciales, previsionales y de leyes especiales. Egresada de la Universidad Nacional de Tucumán como abogada en 1993, la doctora Martínez Marconi cuenta con una formación que incluye capacitaciones en administración pública y gestión de expedientes, herramientas que ahora pondrá al servicio de la compleja ingeniería electoral tucumana.