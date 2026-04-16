Nombraron a una funcionaria de carrera como nueva Secretaria Electoral Federal

La propuesta de Díaz Vélez, enviada al presidente de la CNE, Alberto Ricardo Dalla Via, se fundamentó en la "acreditada idoneidad" y la vasta experiencia de Martínez Marconi. Con más de 37 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, la flamante funcionaria venía desempeñándose como titular de la Secretaría Civil y Comercial Primera del mismo juzgado, posición que ocupa desde 2020 tras una carrera ascendente iniciada en 1988.