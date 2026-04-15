La ruta del dinero y las influencias: ordenan un masivo rastreo del patrimonio de Ontiveros y lo citan para declarar como imputado
El abogado deberá presentarse el próximo martes en el Juzgado Federal para someterse a un interrogatorio tras la denuncia por un posible pedido de dinero para “solucionar” causas
El abogado deberá declarar el martes en el juzgado federal
Resumen para apurados
- La Justicia Federal citó a indagatoria al abogado Ontiveros para el próximo martes y ordenó un rastreo patrimonial por presuntos pedidos de dinero para resolver causas en Tucumán.
- La medida surge tras una denuncia por tráfico de influencias. El juzgado busca determinar el origen de sus bienes y esclarecer su rol en la supuesta oferta de soluciones judiciales.
- El caso pone bajo la lupa la transparencia del sistema judicial local. El avance de la investigación podría comprometer a otros actores y sentar un precedente contra la corrupción.
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