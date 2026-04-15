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La ruta del dinero y las influencias: ordenan un masivo rastreo del patrimonio de Ontiveros y lo citan para declarar como imputado

El abogado deberá presentarse el próximo martes en el Juzgado Federal para someterse a un interrogatorio tras la denuncia por un posible pedido de dinero para “solucionar” causas

El abogado deberá declarar el martes en el juzgado federal El abogado deberá declarar el martes en el juzgado federal
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal citó a indagatoria al abogado Ontiveros para el próximo martes y ordenó un rastreo patrimonial por presuntos pedidos de dinero para resolver causas en Tucumán.
  • La medida surge tras una denuncia por tráfico de influencias. El juzgado busca determinar el origen de sus bienes y esclarecer su rol en la supuesta oferta de soluciones judiciales.
  • El caso pone bajo la lupa la transparencia del sistema judicial local. El avance de la investigación podría comprometer a otros actores y sentar un precedente contra la corrupción.
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