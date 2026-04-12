La Mesa de Diálogo amplía su base y refuerza sus planteos

“Tenemos que insistir”

El coordinador del espacio, Eduardo Joya, calificó la reunión como “muy positiva” y remarcó la amplia convocatoria. “Han asistido 49 miembros de las 16 instituciones y se han tomado decisiones importantes pensando siempre en el objetivo final. Queremos ampliar la base de las instituciones que están conformando la mesa de diálogo e incluir a los jóvenes que es una patita que nos está faltando”, indicó. Además, adelantó que trabajarán en mejorar la comunicación: “Queremos que toda la sociedad se entere de lo que hace la Mesa de Diálogo y de los proyectos que se han presentado en la Legislatura, porque es clave transparentar este trabajo”.