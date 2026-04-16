“Dos temporadas sin títulos es intolerable”: Florentino Pérez estalló tras la eliminación del Real Madrid

Resumen para apurados
- Tras la eliminación ante Bayern Múnich en Alemania, Florentino Pérez increpó al plantel del Real Madrid por sumar dos años sin títulos, calificando la situación de intolerable.
- La crisis incluye una inversión fallida de 180 millones en refuerzos y peleas internas entre figuras. Arbeloa continuará como entrenador solo hasta el cierre de la temporada.
- El club ya busca un nuevo DT para iniciar una reestructuración profunda. El próximo Clásico ante Barcelona será la última chance de cerrar el ciclo con algo de dignidad deportiva.
El golpe fue demasiado fuerte para el Real Madrid. La eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos del Bayern Múnich desató una crisis interna que ya venía gestándose y que explotó en el vestuario del Allianz Arena. Allí, el presidente Florentino Pérez bajó personalmente para expresar su malestar con el rendimiento del equipo.
Lejos de los discursos diplomáticos, el mandatario fue directo. “No se ha estado a la altura de la exigencia del club”, lanzó, marcando el tono de una charla que rápidamente escaló en dureza. La eliminación no fue leída como un accidente, sino como la consecuencia de una temporada que, puertas adentro, consideran fallida.
Florentino fue aún más contundente al analizar el contexto general. “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores del Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, explicó. El mensaje no dejó lugar a interpretaciones: el margen de error se agotó.
El foco también estuvo puesto en los futbolistas. “Saben que ser jugador del Real Madrid es un privilegio para un futbolista... Además de ser un privilegio también supone una responsabilidad vestir esta camiseta y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad”, disparó, apuntando directamente al compromiso del plantel.
Antes de cerrar, dejó una exigencia mínima para lo que resta del calendario: “Finalicen al menos con dignidad esta temporada”, indicó.
Pero la crítica no se limitó al rendimiento dentro de la cancha. Desde la dirigencia también hay preocupación por los refuerzos recientes, por los que el club invirtió cerca de 180 millones de euros. Nombres como Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen no lograron consolidarse ni tener el impacto esperado, lo que profundiza el análisis interno de cara al próximo mercado.
En cuanto al banco, Florentino decidió sostener a Álvaro Arbeloa hasta el final de la temporada, aunque ya se trabaja en la búsqueda de un reemplazante para el próximo ciclo. La continuidad del actual entrenador parece más una transición que una apuesta a largo plazo.
El clima en el vestuario también refleja la tensión. Según trascendió, hubo un fuerte cruce verbal entre dos figuras del equipo, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, con frases subidas de tono en medio de la frustración por la eliminación.
Como si fuera poco, se encendieron alarmas alrededor de Kylian Mbappé, quien mostró gestos de dolor que generan preocupación tanto en el club como en la selección francesa.
En este contexto, el presente deportivo tampoco ofrece consuelo. El equipo se encuentra a seis puntos del Barcelona en La Liga y tendrá en el próximo Clásico en el Camp Nou una última oportunidad para maquillar una temporada que, para la dirigencia, ya quedó marcada como un fracaso.