“Dos temporadas sin títulos es intolerable”: Florentino Pérez estalló tras la eliminación del Real Madrid

Pero la crítica no se limitó al rendimiento dentro de la cancha. Desde la dirigencia también hay preocupación por los refuerzos recientes, por los que el club invirtió cerca de 180 millones de euros. Nombres como Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen no lograron consolidarse ni tener el impacto esperado, lo que profundiza el análisis interno de cara al próximo mercado.