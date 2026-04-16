Falleció el fiscal de Cámara Daniel Marranzino

Profundo dolor en el ámbito judicial causó la muerte del fiscal de Cámara Daniel Marranzino. Con una carrera de más de 50 años en el Poder Judicial, en la que comenzó como ordenanza, Marranzino tuvo a su cargo causas complejas tras haber sido nombrado titular de la Fiscalía V de Instrucción tras la reforma del Código Procesal Penal de 1991. Posteriormente fue ascendido a fiscal de Cámara, donde estuvo al frente de la acusación en decenas de juicios. Además fue durante 22 años profesor de la Escuela de Policía de Tucumán. Tenía 68 años.