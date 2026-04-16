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Falleció el fiscal de Cámara Daniel Marranzino

Con más de 40 años de carrera, fue titular de la fiscalía V de Instrucción desde 1991.

Daniel Marranzino. ARCHIVO Daniel Marranzino. ARCHIVO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal de Cámara Daniel Marranzino falleció a los 68 años en Tucumán, tras una destacada trayectoria de más de cuatro décadas en el Poder Judicial de la provincia.
  • Inició como ordenanza y alcanzó la titularidad de la Fiscalía V en 1991. Fue docente por 22 años en la Escuela de Policía y recientemente electo vocal suplente del CAM.
  • El Ministerio Público Fiscal decretó tres días de duelo institucional por su deceso, resaltando su compromiso legal y el impacto de su pérdida en el ámbito judicial tucumano.
Resumen generado con IA

Profundo dolor en el ámbito judicial causó la muerte del fiscal de Cámara Daniel Marranzino. Con una carrera de más de 50 años en el Poder Judicial, en la que comenzó como ordenanza, Marranzino tuvo a su cargo causas complejas tras haber sido nombrado titular de la Fiscalía V de Instrucción tras la reforma del Código Procesal Penal de 1991. Posteriormente fue ascendido a fiscal de Cámara, donde estuvo al frente de la acusación en decenas de juicios. Además fue durante 22 años profesor de la Escuela de Policía de Tucumán. Tenía 68 años.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Marranzino, quien se desempeñaba como titular de Fiscalía Penal de Cámara III del Centro Judicial de Capital.

“En sus 40 años de servicio en doctor Marranzino puso de manifiesto su inclaudicable compromiso con las leyes y la defensa del interés social, ganándose el reconocimiento de propios y ajenos. Todos los miembros del Ministerio Público Fiscal acompañan a su familia y amigos en este momento de mucho dolor”, dice la nota, que agrega: “En virtud de este triste acontecimiento, se ha dispuesto duelo institucional por el término de tres días en el ámbito del Ministerio Público Fiscal”.

Hace pocos meses, además, había sido elegido vocal suplente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en una lista que llevaba como titular al también fiscal Carlos Saltor.

Sus restos serán velados hoy y mañana en sala Flores, de pasaje Padilla.

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