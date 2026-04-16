Boca llega en racha al Superclásico y baja el tono a la polémica arbitral: "No creemos en la mala intención"

El capitán Leandro Paredes fue uno de los que marcó el rumbo en la previa. Al referirse al arbitraje de Darío Herrera, evitó entrar en discusiones. “Pensamos en jugar, no creo en la mala intención de nadie. Somos conscientes de lo que pasó en ese partido pero más allá de eso confiamos en nosotros, en que la gente se puede equivocar como nos pasa a nosotros pero no nos preocupa para nada”, dijo.