Boca llega en racha al Superclásico y baja el tono a la polémica arbitral: "No creemos en la mala intención"
Tras golear en la Copa Libertadores y sostener un invicto de 12 partidos, el equipo de Claudio Úbeda pone el foco en el juego ante River y evita entrar en discusiones por el arbitraje o el estado del campo.
Resumen para apurados
- Boca visita a River este domingo tras golear en la Libertadores. El equipo de Úbeda, con 12 partidos invicto, busca evitar polémicas sobre el arbitraje y el estado del campo.
- Tras vencer 3-0 a Barcelona de Guayaquil, referentes como Paredes y Figal bajaron la tensión sobre el árbitro Herrera y el mal estado del césped, priorizando el buen juego actual.
- El Superclásico pondrá a prueba el invicto y la madurez de Boca. La estrategia de abstraerse de factores externos busca consolidar la armonía grupal y el éxito en la temporada.
Boca atraviesa un presente que invita a ilusionarse. La goleada 3-0 frente a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores no solo reafirmó su buen momento futbolístico, sino que extendió a 12 partidos su invicto. Con ese respaldo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se prepara para el Superclásico del domingo a las 17 en el Monumental con un mensaje claro: concentrarse en el juego y dejar de lado cualquier polémica.
El capitán Leandro Paredes fue uno de los que marcó el rumbo en la previa. Al referirse al arbitraje de Darío Herrera, evitó entrar en discusiones. “Pensamos en jugar, no creo en la mala intención de nadie. Somos conscientes de lo que pasó en ese partido pero más allá de eso confiamos en nosotros, en que la gente se puede equivocar como nos pasa a nosotros pero no nos preocupa para nada”, dijo.
El mediocampista también se refirió al estado del campo de juego y dejó en claro que no será una excusa. “A lo que estamos jugando necesitamos de un buen estado del campo, pero es parte de esto, encontrarte este tipo de canchas e intentaremos hacerlo de la mejor manera”, indicó. Además, resaltó el presente del equipo. “Estamos con mucha confianza por los resultados positivos, jugar bien y ojalá el domingo podamos hacer un gran partido”, explicó.
Nicolás Figal, que fue protagonista del polémico Superclásico de 2023, también optó por bajar la tensión. “Yo estuve en ese partido, no tenemos un buen recuerdo pero hay que abstraerse de eso. Ellos tienen una responsabilidad grande como nosotros. Confiamos en la terna que eligen así que no hay que preocuparse”, afirmó.
Sobre el terreno del Monumental, el defensor fue directo: “Estábamos viendo la cancha, va a estar mala para los dos. Una vez que entrás no importa nada y estamos a la espera”. Y en cuanto al presente del grupo, destacó la solidez interna: “Estamos en una armonía del grupo y del contexto muy bueno. Los chicos lo están haciendo bien, como los grandes... Es una responsabilidad linda, la tomo como tal y estamos muy contentos”.
Por su parte, Miguel Merentiel puso el foco en lo futbolístico y en dejar atrás cualquier controversia. “En ese momento nos sentimos perjudicados, pero no tenemos que focalizarnos en eso, sino en el juego, en el partido”, sostuvo sobre el arbitraje.
También opinó sobre el estado del césped: “Estuvimos viendo un poco el campo de juego. Capaz que no es el mejor pero los clásicos son partidos diferentes”. Y dejó un mensaje que refleja el buen clima del plantel: “Uno siempre piensa en convertir, ojalá que le toque a Adam, que se esfuerza por el equipo, nos ha venido muy bien”.
Con resultados que respaldan, un grupo consolidado y un discurso alineado, Boca llega al Superclásico con confianza y una idea clara: que el partido se juegue dentro de la cancha.