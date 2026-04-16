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Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano
RECONOCIDO. El fallecimiento de Manuel Roberto Valeros provocó conmoción en Bella Vista. RECONOCIDO. El fallecimiento de Manuel Roberto Valeros provocó conmoción en Bella Vista.
Hace 1 Hs

Manuel Roberto Valeros, reconocido dirigente político, abogado, educador e historiador tucumano, falleció en las últimas horas, lo que generó una fuerte conmoción en la comunidad de Bella Vista.

El ex diputado e intendente, y referente cultural, falleció a los 89 años. Fue clave en la municipalización de Bella Vista y dejó una profunda huella en la educación y la historia local.

Nacido el 25 de mayo de 1936, Valeros desarrolló una extensa trayectoria en la vida pública, marcada por su compromiso con el crecimiento institucional, educativo y cultural de su ciudad. Fue diputado provincial entre 1963 y 1966, y tuvo un rol fundamental en la sanción de la ley de municipalización de Bella Vista, un hito clave en la consolidación de su autonomía.

En 1976 fue designado intendente municipal, período en el que impulsó obras significativas para la ciudad. Su vocación por la educación lo llevó también a desempeñarse como rector del Instituto San José y del Instituto Pío XII, además de ejercer la docencia durante décadas en el nivel secundario y terciario.

La historia

A lo largo de su vida, mantuvo un fuerte vínculo con la historia local. Fue coautor del libro Notas sobre la Historia de Bella Vista y promovió distintas iniciativas destinadas a preservar el patrimonio y la identidad de la comunidad. Su trabajo en el ámbito cultural lo convirtió en una referencia ineludible para generaciones de bellavistenses.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras expresaron su pesar. La actual intendenta Paula Quiles subrayó su compromiso y legado en el desarrollo local, mientras que el ex intendente Sebastián Salazar destacó su acompañamiento y su aporte en proyectos clave para la ciudad.

Su figura deja una huella profunda en la historia de Bella Vista y Tucumán, no solo por su trayectoria pública, sino también por su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad. Sus restos serán velados este jueves de 9 a 16 en la empresa Flores, y luego serán inhumados en el Cementerio del Oeste.

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