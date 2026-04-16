Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Nacido el 25 de mayo de 1936, Valeros desarrolló una extensa trayectoria en la vida pública, marcada por su compromiso con el crecimiento institucional, educativo y cultural de su ciudad. Fue diputado provincial entre 1963 y 1966, y tuvo un rol fundamental en la sanción de la ley de municipalización de Bella Vista, un hito clave en la consolidación de su autonomía.