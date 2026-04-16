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Cartas de lectores: derroche de agua
Hace 3 Hs

En los alrededores del Parque Avellaneda el agua corre como río por las calles (sin estar lloviendo).Un elemento tan vital, debería ser cuidado como si fuera un tesoro. El derroche de agua es una irresponsabilidad que sólo compete al ser humano. ¿La SAT dónde está? ¿O será que sólo se dedica a la parte administrativa de enviar las boletas para cobro del servicio, el cual deja mucho que desear, ya que hay lugares en la ciudad donde no llega el agua por falta de presión?

Liliana C. Müller                           

liliana.c.muller@gmail.com

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