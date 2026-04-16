Cartas de lectores: Ni relatos ni agredidos

Con respecto a la nota «Antisemitismo: la memoria frente al relato» de Alejandro Azaretzky (13/04): ¿Relatos o hechos reales inobjetables, como las progresivas violaciones de Israel a resoluciones relevantes de la ONU como las 242, 338, 497, etc.? Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) pertenece al pueblo palestino, según la ONU, a pesar de que Israel mantiene desde 1967 una ocupación militar sin soberanía reconocida y los asentamientos israelíes son considerados ilegales. La ONU también considera que Gaza forma parte del territorio palestino ocupado, no obstante Israel mantiene control sobre fronteras, espacio aéreo y marítimo, por eso se exige que Israel ponga fin a su presencia en todos los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Gaza, rechazando cualquier intento de modificar su demografía o fronteras. Además, la ONU afirma que los Altos del Golán pertenecen a Siria, con una resolución que declara «nula y sin valor» la anexión israelí de 1981, exigiendo la retirada de Israel hasta la frontera de 1967. ¿Agredidos o agresores? Hay hechos inmediatos anteriores al 07/10/23, que muestran brutales agresiones de colonos israelíes para desplazar a palestinos de sus tierras en Cisjordania, que desataron el genocidio en Gaza con decenas o centenares de miles de víctimas inocentes principalmente mujeres y niños, o los brutales ataques a Irán en medio de negociaciones diplomáticas, incluyendo la matanza el 28/02/26 de más de 170 niñitas en una escuela, incitado por Israel, o los despiadados bombardeos a poblaciones civiles como sufre ahora Líbano. Holocaustos tan condenables como los perpetrados por los nazis. Por otro lado, son tan válidos como antiguos los vínculos históricos, religiosos y culturales de los palestinos con la tierra como los de los israelíes. Nada justifica el empleo de la fuerza ni el slogan de «paz por la fuerza» para conformar un «Gran Israel» extendido desde el Nilo hasta el Éufrates, sugerido en febrero por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.