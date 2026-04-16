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Inauguran la exposición “Que sea el viento un muro”, de Jerónimo Salvatierra

Inauguración en Biomba.

Inauguran la exposición “Que sea el viento un muro”, de Jerónimo Salvatierra
Hace 5 Hs

Esta noche -a las 20- se inaugura en Biomba Galería (Santa Fe 240) la exposición “Que sea el viento un muro”, con obras del artista y arquitecto Jerónimo Salvatierra. La muestra cuenta con la curaduría y textos de Javier Soria Vázquez y nace de un exhaustivo relevamiento fotográfico que abarca dos mundos contrastantes: las construcciones centenarias de adobe en los Valles Calchaquíes -donde Salvatierra nació y creció- y las fachadas y huellas de las casas chorizo demolidas en el barrio Sur de la capital.

A partir de estos registros, el artista imagina y construye estructuras que poseen una aparente ligereza, como si estuvieran diseñadas para elevarse, respondiendo a la mixtura arquitectónica de los dos paisajes que habita. La obra se sitúa en un territorio donde la conciencia ancestral de Santa María se cruza con el ritmo presuroso y estridente de San Miguel de Tucumán.

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Justamente de Santa María es oriundo Salvatierra, arquitecto egresado de la FAU-UNT. Inició su formación artística en el taller de su padre, Enrique Salvatierra, y se perfeccionó con artistas como Kelly Romero, Luis Felipe Noé y Andrés Labaké. En 2020 obtuvo el premio “Premio Incentivo Artista Tucumano” en el 47º Salón de Tucumán.

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