Inauguran la exposición “Que sea el viento un muro”, de Jerónimo Salvatierra

Esta noche -a las 20- se inaugura en Biomba Galería (Santa Fe 240) la exposición “Que sea el viento un muro”, con obras del artista y arquitecto Jerónimo Salvatierra. La muestra cuenta con la curaduría y textos de Javier Soria Vázquez y nace de un exhaustivo relevamiento fotográfico que abarca dos mundos contrastantes: las construcciones centenarias de adobe en los Valles Calchaquíes -donde Salvatierra nació y creció- y las fachadas y huellas de las casas chorizo demolidas en el barrio Sur de la capital.