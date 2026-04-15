Juan Musso, en modo figura: brilla en el Atlético de Madrid y se mete en la pelea por el Mundial

Su punto más alto se dio en la Champions. En la serie de cuartos de final ante el Barcelona fue determinante para la clasificación del “Colchonero” a semifinales. En la ida sostuvo al equipo con siete atajadas, y en la vuelta repitió la cifra con intervenciones decisivas, entre ellas una tapada clave ante Fermín López que terminó de consagrarlo como figura. Ya en la fase anterior, frente al Tottenham Hotspur, había dejado señales de su gran momento.