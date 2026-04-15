Arsenal resistió los embates del Sporting y avanzó a las semifinales de la Champions League

En el complemento, la tesitura no cambió. Arsenal se refugió en la solidez imperial de su zaga central, conformada por William Saliba y Gabriel Magalhães, quienes se encargaron de despejar cuanto centro llovía en el área local. Con el correr de los minutos, Arteta movió el banco buscando frescura y liquidar la historia de contragolpe. Ingresaron Kai Havertz, Gabriel Jesús y Leandro Trossard, y fue justamente el extremo belga quien tuvo la llave del triunfo: a los 38 minutos, su remate encontró caprichosamente el poste derecho de Rui Silva.