¿Quién es Arda Guler, la joya turca del Real Madrid que le anotó un doblete al Bayern Múnich en Champions League?

Resumen para apurados
- Arda Güler, volante del Real Madrid, anotó un doblete ante el Bayern Múnich en Alemania por los cuartos de la Champions League, igualando la serie en una actuación consagratoria.
- El juvenil aprovechó un error de Manuel Neuer y marcó un golazo de tiro libre. Surgido del Fenerbahçe, Güler llegó a España por su precocidad goleadora en la liga de su país.
- Con este desempeño, el mediocampista deja de ser una promesa para consolidarse como pieza clave del Madrid. Su impacto refuerza la competitividad del equipo a nivel internacional.
En una noche de alto voltaje en la Champions League, Arda Güler se convirtió en el nombre propio del partido. El volante del Real Madrid firmó un doblete en el primer tiempo ante el Bayern Múnich para alimentar la ilusión “merengue” en el partido de vuelta de los cuartos de final. Su actuación no solo igualó la serie -tras el 2-1 en contra de la ida-, sino que confirmó que el joven turco ya dejó de ser promesa para transformarse en realidad.
Los goles de Arda Güler al Bayern Múnich
El primer gol tuvo su sello de oportunismo: capturó un error en la salida de Manuel Neuer, que falló un pase al borde del área, y definió con precisión.
Error insÃ³lito de Neuer, gol del Madrid pic.twitter.com/0x3wnvbSYw— Rojiblanco Sport 11 âï¸ (@Rojiblancosport) April 15, 2026
El segundo, en cambio, fue puro talento: un tiro libre espectacular que el arquero alemán no pudo contener. Dos formas distintas de marcar, pero una misma conclusión: Güler está hecho para este tipo de escenarios.
El seÃ±or golazo de Arda Guler de tiro libre con el Real Madrid frente al Bayern MÃºnich en la Champions. Arte hecho fÃºtbol.pic.twitter.com/YzZ49xxf7f— Alfonso HernÃ¡ndez (@AlfonsoH) April 15, 2026
¿Quién es Arda Güler, la joven estrella del Real Madrid?
Nacido el 25 de febrero de 2005 en Altindag, un municipio de Ankara, el mediocampista inició su camino en el Gençlerbirliği, donde rápidamente llamó la atención por su técnica y visión de juego. En 2019 dio el salto al Fenerbahçe, uno de los gigantes de Turquía, que lo incorporó a sus divisiones inferiores.
Su crecimiento fue meteórico. En 2021 firmó su primer contrato profesional y, pocos meses después, debutó en el primer equipo en un partido de Europa League. No tardó en ganarse un lugar: en su primera etapa se convirtió en el goleador más joven del club en la liga turca, y en la siguiente temporada terminó de explotar, heredando el histórico dorsal “10” bajo la conducción de Jorge Jesús.
En paralelo, su talento lo llevó a la Selección mayor de Turquía, donde debutó en 2022 y rápidamente dejó su huella con goles en competiciones oficiales. Con ese recorrido y una madurez poco habitual para su edad, Güler llegó al Real Madrid como una apuesta a futuro. Hoy, sin embargo, empieza a demostrar que ese futuro ya llegó.