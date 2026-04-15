¿Quién es Arda Guler, la joya turca del Real Madrid que le anotó un doblete al Bayern Múnich en Champions League?

En una noche de alto voltaje en la Champions League, Arda Güler se convirtió en el nombre propio del partido. El volante del Real Madrid firmó un doblete en el primer tiempo ante el Bayern Múnich para alimentar la ilusión “merengue” en el partido de vuelta de los cuartos de final. Su actuación no solo igualó la serie -tras el 2-1 en contra de la ida-, sino que confirmó que el joven turco ya dejó de ser promesa para transformarse en realidad.