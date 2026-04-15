Blooper de Neuer y gol relámpago del Real Madrid: Güler marcó a los 32 segundos en Alemania

El arranque en el Allianz Arena fue un golpe directo al guion. Apenas habían pasado 32 segundos cuando Manuel Neuer cometió un error poco habitual: intentó salir jugando, pero su pase quedó corto y fue interceptado por Arda Güler. El juvenil del Real Madrid no dudó: controló y sacó un remate preciso para el 1-0 que igualaba la serie y encendía la ilusión “merengue” en Alemania en los cuartos de final de la Champions League.