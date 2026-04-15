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Blooper de Neuer y gol relámpago del Real Madrid: Güler marcó a los 32 segundos en Alemania

El arquero del Bayern falló en la salida y el juvenil turco no perdonó. El empate de Pavlovic sostuvo la ventaja global de los bávaros tras el 2-1 en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Manuel Neuer cometió un error garrafal en el inicio del partido entre Bayern y Real Madrid. Manuel Neuer cometió un error garrafal en el inicio del partido entre Bayern y Real Madrid.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Arda Güler marcó a los 32 segundos tras un error de Manuel Neuer en el duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de la Champions League en el Allianz Arena.
  • Neuer falló una salida que el juvenil turco aprovechó para abrir el marcador. No obstante, Pavlovic empató de cabeza, sosteniendo la ventaja bávara de 3-2 en el resultado global.
  • La rápida reacción del Bayern evitó que el blooper de su capitán alterara el desenlace de la llave. El conjunto alemán logra manejar la presión y se encamina a la siguiente fase.
Resumen generado con IA

El arranque en el Allianz Arena fue un golpe directo al guion. Apenas habían pasado 32 segundos cuando Manuel Neuer cometió un error poco habitual: intentó salir jugando, pero su pase quedó corto y fue interceptado por Arda Güler. El juvenil del Real Madrid no dudó: controló y sacó un remate preciso para el 1-0 que igualaba la serie y encendía la ilusión “merengue” en Alemania en los cuartos de final de la Champions League.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa parecía tener el partido donde lo necesitaba desde el inicio, pero no logró sostener esa ventaja temprana. El Bayern Múnich reaccionó rápido y encontró la igualdad a través de una pelota parada: tras un centro cerrado de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ganó en el área y marcó de cabeza el 1-1.

El empate no solo equilibró el partido, sino que también sostuvo la ventaja global del conjunto bávaro, que había ganado 2-1 en la ida disputada en el Santiago Bernabéu. 

Así, en cuestión de minutos, el encuentro pasó del error inesperado de Neuer al control emocional de un Bayern que evitó que el golpe inicial cambiara la historia de la serie.

Video: mirá el blooper de Neuer frente al Real Madrid

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