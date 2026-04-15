El césped del Monumental mejora, pero no llegará óptimo para la Sudamericana

El estado actual responde a una decisión planificada: la dirigencia aprovechó la reciente fecha FIFA para adelantar tareas de resembrado y mantenimiento que suelen realizarse en mayo. A eso se le suma un factor clave que impactó directamente en el deterioro: los recitales de AC/DC en el estadio. Las tres presentaciones dejaron su huella en el campo y, según admiten, sin el montaje escenográfico y el movimiento constante del público, el césped se habría conservado en mejores condiciones.