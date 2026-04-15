El césped del Monumental mejora, pero no llegará óptimo para la Sudamericana

Resumen para apurados
- River Plate recibe hoy a Carabobo en el Monumental por la Sudamericana con un campo en mejoría, pero no óptimo, tras las críticas recibidas por su mal estado ante Belgrano.
- El deterioro se debió a los recientes recitales de AC/DC y trabajos de resembrado adelantados. Aunque el césped luce descolorido, el club asegura que el terreno está parejo.
- La dirigencia prioriza el Superclásico del domingo ante Boca, proyectando que el campo llegará en condiciones ideales para entonces, tras completar el asentamiento del césped.
En la antesala del duelo de esta noche ante Carabobo por la Copa Sudamericana, el estado del campo de juego del Estadio Monumental muestra señales de recuperación, aunque todavía lejos de su versión ideal. Tras las críticas que generó su aspecto en el partido frente a Belgrano, el terreno de la cancha de River evidenció una mejoría notable, producto de los trabajos intensivos realizados en los últimos días.
Sin embargo, desde el club reconocen que las condiciones no serán óptimas para el compromiso de esta noche. Más allá del impacto visual -el color del césped aún refleja que falta asentamiento-, transmiten tranquilidad en cuanto al desarrollo del juego: el campo se encuentra parejo y la pelota rueda con normalidad, por lo que no debería haber inconvenientes deportivos.
La mirada, de todos modos, está puesta en el domingo. En River confían en que el campo llegará en perfectas condiciones para el Superclásico frente a Boca. Los especialistas aseguran que, con el correr de los días, el césped terminará de asentarse y recuperará su mejor versión.
El estado actual responde a una decisión planificada: la dirigencia aprovechó la reciente fecha FIFA para adelantar tareas de resembrado y mantenimiento que suelen realizarse en mayo. A eso se le suma un factor clave que impactó directamente en el deterioro: los recitales de AC/DC en el estadio. Las tres presentaciones dejaron su huella en el campo y, según admiten, sin el montaje escenográfico y el movimiento constante del público, el césped se habría conservado en mejores condiciones.