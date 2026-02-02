Ranking de pasaportes en Latinoamérica: cuántos países se puede visitar con el pasaporte argentino

La tabla en Latinoamérica

Respecto de América Latina, la consultora detalló que el país con el pasaporte más fuerte es Chile. Esta nación cuenta con un pasaporte que actualmente permite el acceso a 176 países sin necesidad de un visado, con el detalle de que es el único país de Sudamérica cuyos ciudadanos ingresan a los Estados Unidos sin la necesidad de obtener un visado adicional. El poder del pasaporte chileno se debe a factores como el acceso a destinos y puntos estratégicos de la región; la estabilidad y la confianza internacional y sus firmes relaciones diplomáticas. Además de ser el mejor pasaporte de Latinoamérica, quedó en el puesto 16 a nivel internacional.