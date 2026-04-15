La muerte de Felipe Staiti: qué enfermedad autoinmune tenía el fundador de Los Enanitos Verdes

Según se informó, su situación clínica tenía antecedentes recientes. A fines de 2024, luego de una gira por Latinoamérica en el marco de los 40 años del primer disco de Enanitos Verdes, el guitarrista contrajo una infección bacteriana en México. Este cuadro se combinó con su condición de celíaco y derivó en una crisis de salud de gravedad.