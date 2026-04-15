Secciones
CulturaMúsica

La muerte de Felipe Staiti: qué enfermedad autoinmune tenía el fundador de Los Enanitos Verdes

El compositor y guitarrista estaba internado en el hospital Italiano de Mendoza. Su familia decidió no hacer velorio y despedirlo en una ceremonia íntima.

Felipe Stait, fundador de Los Enanitos Verdes, murió días atrás Felipe Stait, fundador de Los Enanitos Verdes, murió días atrás Rolling Stone
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes, murió el lunes a los 64 años en Mendoza debido a complicaciones de salud tras una gira internacional por Latinoamérica.
  • El músico padecía celiaquía y contrajo una bacteria en México que agravó su cuadro. Tras perder 15 kilos y sufrir hemorragias, permaneció internado un mes en el Hospital Italiano.
  • Su fallecimiento marca el fin de una era para el rock en español. La banda suspendió sus giras regionales, dejando un vacío profundo en la escena musical latinoamericana.
Resumen generado con IA

La muerte de Felipe Staiti, histórico guitarrista y uno de los fundadores de Enanitos Verdes, conmocionó al mundo del rock en español. El músico mendocino falleció a los 64 años tras permanecer internado en Mendoza, en medio de un delicado cuadro de salud que se había agravado en las últimas semanas.

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Detrás de su fallecimiento hubo un complejo cuadro clínico: Staiti atravesaba problemas vinculados a una enfermedad crónica del sistema digestivo, a lo que se sumó una infección bacteriana contraída durante una gira, que derivó en una fuerte descompensación. Esa combinación provocó complicaciones severas (incluida una hemorragia) que finalmente desencadenaron su muerte

De qué murió Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes

La muerte de Felipe Staiti generó conmoción en el mundo del rock argentino. El músico falleció el lunes por la tarde luego de permanecer internado durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido ingresado tras sufrir un cuadro de deshidratación profunda que complicó su estado de salud.

Según se informó, su situación clínica tenía antecedentes recientes. A fines de 2024, luego de una gira por Latinoamérica en el marco de los 40 años del primer disco de Enanitos Verdes, el guitarrista contrajo una infección bacteriana en México. Este cuadro se combinó con su condición de celíaco y derivó en una crisis de salud de gravedad.

El propio Staiti había descrito ese episodio como una “reseteada” física, ya que implicó un fuerte deterioro en su estado general. Como consecuencia, llegó a perder alrededor de 15 kilos y también sufrió complicaciones en su musculatura vocal, lo que impactó directamente en su desempeño artístico.

A raíz de esta situación, la banda debió suspender presentaciones previstas en distintos países de la región, incluyendo festivales en Chile y shows en Colombia y Perú. Los proyectos para este año permanecían en pausa, a la espera de la recuperación del músico, quien en los últimos tiempos había asumido el rol de vocalista.

El deterioro progresivo de su salud y las complicaciones derivadas de estos cuadros terminaron por agravar su estado, hasta su fallecimiento, dejando una huella profunda en la historia del rock en español.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”
1

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”
2

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore
3

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera
4

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country
5

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande
6

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

Más Noticias
María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Gustavo Lazzari, sobre el rumbo del país: “Este modelo no se va a caer”

Gustavo Lazzari, sobre el rumbo del país: “Este modelo no se va a caer”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Investigan si el ataque en un partido de hockey fue premeditado

Investigan si el ataque en un partido de hockey fue premeditado

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country

Caso Adorni: el funcionario no había declarado un inmueble en un country

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Comentarios