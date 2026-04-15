La muerte de Felipe Staiti: qué enfermedad autoinmune tenía el fundador de Los Enanitos Verdes

Resumen para apurados
- Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes, murió el lunes a los 64 años en Mendoza debido a complicaciones de salud tras una gira internacional por Latinoamérica.
- El músico padecía celiaquía y contrajo una bacteria en México que agravó su cuadro. Tras perder 15 kilos y sufrir hemorragias, permaneció internado un mes en el Hospital Italiano.
- Su fallecimiento marca el fin de una era para el rock en español. La banda suspendió sus giras regionales, dejando un vacío profundo en la escena musical latinoamericana.
La muerte de Felipe Staiti, histórico guitarrista y uno de los fundadores de Enanitos Verdes, conmocionó al mundo del rock en español. El músico mendocino falleció a los 64 años tras permanecer internado en Mendoza, en medio de un delicado cuadro de salud que se había agravado en las últimas semanas.
Detrás de su fallecimiento hubo un complejo cuadro clínico: Staiti atravesaba problemas vinculados a una enfermedad crónica del sistema digestivo, a lo que se sumó una infección bacteriana contraída durante una gira, que derivó en una fuerte descompensación. Esa combinación provocó complicaciones severas (incluida una hemorragia) que finalmente desencadenaron su muerte
De qué murió Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes
La muerte de Felipe Staiti generó conmoción en el mundo del rock argentino. El músico falleció el lunes por la tarde luego de permanecer internado durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido ingresado tras sufrir un cuadro de deshidratación profunda que complicó su estado de salud.
Según se informó, su situación clínica tenía antecedentes recientes. A fines de 2024, luego de una gira por Latinoamérica en el marco de los 40 años del primer disco de Enanitos Verdes, el guitarrista contrajo una infección bacteriana en México. Este cuadro se combinó con su condición de celíaco y derivó en una crisis de salud de gravedad.
El propio Staiti había descrito ese episodio como una “reseteada” física, ya que implicó un fuerte deterioro en su estado general. Como consecuencia, llegó a perder alrededor de 15 kilos y también sufrió complicaciones en su musculatura vocal, lo que impactó directamente en su desempeño artístico.
A raíz de esta situación, la banda debió suspender presentaciones previstas en distintos países de la región, incluyendo festivales en Chile y shows en Colombia y Perú. Los proyectos para este año permanecían en pausa, a la espera de la recuperación del músico, quien en los últimos tiempos había asumido el rol de vocalista.
El deterioro progresivo de su salud y las complicaciones derivadas de estos cuadros terminaron por agravar su estado, hasta su fallecimiento, dejando una huella profunda en la historia del rock en español.