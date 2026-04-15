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Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos intensos para este miércoles 15 de abril, con lluvias abundantes, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en distintas regiones del país.

Hay alerta amarilla por tomentas en varias provincias Hay alerta amarilla por tomentas en varias provincias Clarín
Por LA GACETA Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este miércoles 15 de abril alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en ocho provincias, advirtiendo sobre fenómenos peligrosos para la sociedad y los bienes.
  • Se prevén lluvias de hasta 180 mm, ráfagas de 90 km/h y granizo en el noreste. En el sur, rigen alertas por vientos intensos de hasta 90 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
  • La persistencia de las lluvias y la intensidad de las ráfagas exigen precaución extrema. Se espera que estas condiciones climáticas impacten la movilidad y seguridad en las regiones.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos que alcanzan a ocho provincias este miércoles 15 de abril. Según el organismo, se trata de fenómenos que podrían resultar peligrosos para la sociedad, los bienes y el medio ambiente, por su intensidad y persistencia.

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En este contexto, se prevén lluvias abundantes, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posibles caídas de granizo en distintas regiones del país.

Tormentas fuertes, ráfagas intensas y acumulados elevados

La alerta naranja por tormentas abarca sectores de Entre Ríos, el oeste de Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Chaco y el centro y este de Formosa. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones persistentes y acumulados que podrían ubicarse entre 80 y 180 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Además, el SMN advirtió sobre la presencia de actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Por otro lado, la alerta amarilla por tormentas se extiende a una amplia franja del país que incluye el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el este de Corrientes, Misiones, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa. En estas áreas se esperan fenómenos de variada intensidad, con lluvias persistentes, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 80 milímetros.

En paralelo, el organismo también mantiene una alerta amarilla por vientos en el oeste de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Allí se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

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