Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas
El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos intensos para este miércoles 15 de abril, con lluvias abundantes, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en distintas regiones del país.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este miércoles 15 de abril alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en ocho provincias, advirtiendo sobre fenómenos peligrosos para la sociedad y los bienes.
- Se prevén lluvias de hasta 180 mm, ráfagas de 90 km/h y granizo en el noreste. En el sur, rigen alertas por vientos intensos de hasta 90 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
- La persistencia de las lluvias y la intensidad de las ráfagas exigen precaución extrema. Se espera que estas condiciones climáticas impacten la movilidad y seguridad en las regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos que alcanzan a ocho provincias este miércoles 15 de abril. Según el organismo, se trata de fenómenos que podrían resultar peligrosos para la sociedad, los bienes y el medio ambiente, por su intensidad y persistencia.
En este contexto, se prevén lluvias abundantes, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posibles caídas de granizo en distintas regiones del país.
Tormentas fuertes, ráfagas intensas y acumulados elevados
La alerta naranja por tormentas abarca sectores de Entre Ríos, el oeste de Corrientes, Santa Fe, el sudeste de Chaco y el centro y este de Formosa. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones persistentes y acumulados que podrían ubicarse entre 80 y 180 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.
Además, el SMN advirtió sobre la presencia de actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Por otro lado, la alerta amarilla por tormentas se extiende a una amplia franja del país que incluye el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el este de Corrientes, Misiones, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa. En estas áreas se esperan fenómenos de variada intensidad, con lluvias persistentes, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 80 milímetros.
En paralelo, el organismo también mantiene una alerta amarilla por vientos en el oeste de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Allí se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.