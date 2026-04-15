Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

Por otro lado, la alerta amarilla por tormentas se extiende a una amplia franja del país que incluye el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, el este de Corrientes, Misiones, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa. En estas áreas se esperan fenómenos de variada intensidad, con lluvias persistentes, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 80 milímetros.