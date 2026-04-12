¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarilla por tormentas que afecta a gran parte del noreste argentino. Las provincias alcanzadas son Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, donde se prevén fenómenos intensos durante las próximas horas.
Dentro de este escenario, el nivel de advertencia más elevado se concentra en el este de Chaco, donde la alerta asciende a naranja debido a la intensidad de los fenómenos previstos. En el resto de las zonas bajo advertencia, rige alerta amarilla.
Tormentas fuertes, granizo y ráfagas: qué se espera
Según el reporte oficial del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
En cuanto a los valores estimados, se esperan acumulados de precipitación que oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos se superen esos registros de manera puntual. Las marcas más elevadas se concentrarán en el noreste del país.
Otras alertas vigentes: nieve y vientos intensos
El informe del organismo también advierte por otras condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país. En la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro rige una alerta amarilla por nevadas, mientras que en Tierra del Fuego y la zona cordillerana de Santa Cruz se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos.
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo, especialmente en las zonas donde se prevén fenómenos más intensos.