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¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Para este domingo, el SMN emitió alertas por tormentas fuertes con lluvias intensas, granizo y ráfagas, además de advertencias por nevadas y vientos en distintas regiones del país.

Hay alerta naranja por tormentas en el noreste argentino Hay alerta naranja por tormentas en el noreste argentino TN
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarilla por tormentas que afecta a gran parte del noreste argentino. Las provincias alcanzadas son Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, donde se prevén fenómenos intensos durante las próximas horas.

Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

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Dentro de este escenario, el nivel de advertencia más elevado se concentra en el este de Chaco, donde la alerta asciende a naranja debido a la intensidad de los fenómenos previstos. En el resto de las zonas bajo advertencia, rige alerta amarilla.

Tormentas fuertes, granizo y ráfagas: qué se espera

Según el reporte oficial del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

En cuanto a los valores estimados, se esperan acumulados de precipitación que oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos se superen esos registros de manera puntual. Las marcas más elevadas se concentrarán en el noreste del país.

Otras alertas vigentes: nieve y vientos intensos

El informe del organismo también advierte por otras condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país. En la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro rige una alerta amarilla por nevadas, mientras que en Tierra del Fuego y la zona cordillerana de Santa Cruz se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo, especialmente en las zonas donde se prevén fenómenos más intensos.

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