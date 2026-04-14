El rompecabezas de Federico van Mameren: una deuda que se arrastra sin rumbo

El conductor del programa de LG Play enfatizó que el transporte público es, quizás, una de las deudas más persistentes de la política tucumana. Una deuda que no distingue gestiones ni signos partidarios: alcanza al Gobierno provincial, a los intendentes de la capital y a los concejales que, durante años, fueron parte de decisiones —o de omisiones— que nunca lograron revertir el problema. Han pasado numerosas administraciones y ninguna pudo siquiera atenuarlo.