Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

El rompecabezas de Federico van Mameren: una deuda que se arrastra sin rumbo

Un nuevo movimiento político intenta reordenar el transporte, pero choca contra 30 años sin planificación, promesas incumplidas y un sistema cada vez más deteriorado.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el concejal Carlos Arnedo fue designado hoy por las autoridades municipales para gestionar el transporte público, buscando revertir una crisis estructural histórica.
  • La designación ocurre tras 30 años de falta de planificación y medidas aisladas. El sistema padece de desfinanciamiento y falta de consenso entre empresarios, choferes y el Estado.
  • Este cambio de nombres genera incertidumbre sobre si bastará para implementar una política pública real que priorice al usuario frente a los intereses sectoriales acumulados.
Resumen generado con IA

“Esta mañana, las autoridades municipales decidieron mover una pieza. Le pidieron al concejal Carlos Arnedo que deje su lugar en el Concejo Deliberante y se traslade a la sede de Lavalle y 9 de Julio para asumir nuevas responsabilidades dentro del municipio. Entre ellas, una que pesa más que cualquier otra: hacerse cargo del transporte público de pasajeros”, señaló Federico van Mameren  en su editorial de Panorama Tucumano.

El conductor del programa de LG Play enfatizó que el transporte público es, quizás, una de las deudas más persistentes de la política tucumana. Una deuda que no distingue gestiones ni signos partidarios: alcanza al Gobierno provincial, a los intendentes de la capital y a los concejales que, durante años, fueron parte de decisiones —o de omisiones— que nunca lograron revertir el problema. Han pasado numerosas administraciones y ninguna pudo siquiera atenuarlo.

Los cambios de nombres, es cierto, suelen traer algo de aire. Oxigenan. Sugieren la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero también invitan a una pregunta inevitable: ¿alcanza con cambiar personas cuando lo que falta es una política?

Porque el transporte urbano de pasajeros en Tucumán arrastra un déficit estructural: jamás fue pensado como una política pública sostenida en el tiempo. En los últimos 30 años, ningún intendente asumió con la decisión firme de transformar el sistema. Hubo medidas aisladas, subsidios que aparecieron y desaparecieron, aumentos de fondos que no se tradujeron en mejoras. Más dinero, sí. Mejores servicios, no.

El resultado es visible y cotidiano: frecuencias cada vez más irregulares, viajes más incómodos, usuarios que dependen de un sistema que no responde. Y, sin embargo, la discusión sigue atrapada en el mismo punto de siempre. ¿Cuánta plata falta hoy? Nunca cuál es el plan para que, dentro de una década, el transporte funcione mejor.

En ese recorrido, todos los actores han tenido voz: choferes, empresarios, funcionarios. Han pasado por estudios, mesas de diálogo, promesas de acuerdos. Pero el consenso real nunca llegó. El diálogo, tantas veces invocado como salida, quedó en palabras.

Lo que prevalece es otra lógica: la de los intereses sectoriales, la urgencia económica inmediata, la falta de una mirada que priorice al usuario. Y así, el sistema sigue girando en un círculo de parches, tensiones y frustraciones acumuladas.


Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
2

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura
3

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
4

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar
5

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
6

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Más Noticias
Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Comentarios