Preocupación en Rosario Central: Ángel Di María no viajó a Paraguay y vuelve a encender alarmas por su lesión

El problema no es nuevo. Esa zona muscular viene siendo un dolor de cabeza recurrente para el rosarino, que en las últimas semanas alternó presencias y ausencias en el equipo. La situación se remonta al clásico frente a Newell's Old Boys, cuando jugó infiltrado por el dolor, marcó un gol y luego debió salir. Aquella noche, el propio “Fideo” había reconocido la intensidad de la molestia: patear solo le resultaba posible “de aire”.