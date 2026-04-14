Preocupación en Rosario Central: Ángel Di María no viajó a Paraguay y vuelve a encender alarmas por su lesión
El “Canalla” pierde a su máxima figura para el duelo clave ante Libertad por la Copa Libertadores. El rosarino arrastra molestias en el aductor derecho desde hace semanas y su presencia se volvió intermitente.
Resumen para apurados
- Ángel Di María no viajó a Paraguay con Rosario Central para enfrentar a Libertad por Copa Libertadores tras resentirse de una lesión en el aductor derecho durante la práctica.
- El problema persiste desde el clásico ante Newell's. Di María ha tenido una participación intermitente, ausentándose en varios duelos locales y jugando infiltrado previamente.
- Sin su figura, Central encara un duelo clave para no quedar relegado en el Grupo H. La evolución física del líder genera incertidumbre sobre su disponibilidad a corto plazo.
La preocupación se instaló definitivamente en Rosario Central. Ángel Di María, su máxima figura, no viajó a Paraguay para enfrentar a Libertad luego de resentirse de una molestia en el aductor derecho durante el entrenamiento del martes. La decisión fue inmediata: quedarse en Rosario para enfocarse en la recuperación.
El problema no es nuevo. Esa zona muscular viene siendo un dolor de cabeza recurrente para el rosarino, que en las últimas semanas alternó presencias y ausencias en el equipo. La situación se remonta al clásico frente a Newell's Old Boys, cuando jugó infiltrado por el dolor, marcó un gol y luego debió salir. Aquella noche, el propio “Fideo” había reconocido la intensidad de la molestia: patear solo le resultaba posible “de aire”.
Desde entonces, su participación fue intermitente. No estuvo ante Argentinos Juniors, sumó apenas 30 minutos contra Banfield y ni siquiera integró el banco frente a Independiente Rivadavia y Atlético. Su único respiro fue completar los 90 minutos en el empate ante Independiente del Valle por la Libertadores, aunque volvió a quedar al margen en la caída frente a Huracán.
En este contexto, su ausencia golpea especialmente en el plano internacional. Rosario Central apenas suma un punto en el Grupo H de la Copa Libertadores, tras el empate ante Independiente del Valle, y el cruce ante Libertad aparece como determinante para no perder terreno en la tabla.
Sin su líder futbolístico y emocional, el desafío será doble. Mientras tanto, todas las miradas apuntan a la evolución de Di María, cuyo físico se transformó, hoy, en la principal preocupación de Central.