Paró a cambiar una rueda en medio de la ruta y murió atropellado por un camión

Resumen para apurados
- El docente de la UNLP Marcelo Lerca Moreno murió el lunes tras ser atropellado por un camión en la Ruta 205, Saladillo, mientras cambiaba un neumático de su auto en la banquina.
- El ingeniero regresaba a La Plata tras dictar clases cuando sufrió un desperfecto técnico. Fue embestido por el transporte pesado en el lugar; la ruta estuvo cerrada por peritajes.
- La pérdida del reconocido profesor con 25 años de trayectoria causó conmoción en la comunidad académica y Saladillo, subrayando los riesgos viales para quienes transitan la zona.
Un trágico accidente en la Ruta Nacional 205 terminó con la vida de Marcelo Lerca Moreno, ingeniero y docente de amplia trayectoria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El profesor murió tras ser atropellado por un camión mientras intentaba cambiar una cubierta de su vehículo, a pocos kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham, en la provincia de Buenos Aires.
El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando Lerca Moreno regresaba a La Plata luego de dictar clases en la localidad bonaerense de Saladillo.
Según informó el portal platense 0221, el auto del docente sufrió un desperfecto mecánico en plena ruta, lo que lo obligó a detenerse sobre la banquina. Mientras realizaba tareas para cambiar una rueda, fue embestido de manera sorpresiva por un camión que circulaba por la vía. El impacto fue fatal y su cuerpo quedó tendido a un costado del camino.
Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de efectivos policiales, personal de Corredores Viales y agentes municipales de Seguridad Vial, quienes trabajaron en la asistencia y en las tareas periciales.
La noticia generó una inmediata conmoción en la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNLP. También impactó profundamente en el Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), donde Lerca Moreno se desempeñaba como docente.
“Hoy nos toca despedir, con el corazón apretado, a un profesional que durante más de 20 años hizo de la constancia un acto de amor”, expresaron desde ese espacio en un comunicado difundido por la Municipalidad de Saladillo.
Desde el municipio y el CURS destacaron su compromiso sostenido con la educación superior en el interior. Recordaron que, semana tras semana, viajaba hasta Saladillo para dictar clases en representación de la Facultad de Ciencias Económicas. “Más allá de su excelencia académica, Marcelo nos deja un legado imborrable de compromiso con la educación superior en el interior”, subrayaron.
La pérdida golpeó especialmente a la comunidad universitaria, donde el ingeniero había sido distinguido a fines del año pasado junto a otros colegas por sus más de 25 años de dedicación a la docencia. “Su ausencia se sentirá en los pasillos, pero su ejemplo permanecerá en cada estudiante que pasó por sus aulas”, añadieron en el mensaje.
Mientras se desarrollaban las pericias en la escena del siniestro, la Ruta Nacional N.° 205 permaneció cerrada durante varias horas para facilitar el trabajo de las autoridades. Una vez finalizadas las tareas, el cuerpo fue trasladado a la morgue local para continuar con las actuaciones correspondientes.
En su comunicado, la Municipalidad de Saladillo también resaltó el perfil humano del docente y su trato cercano con colegas, estudiantes y la comunidad. “Acompañamos con profundo afecto y respeto a sus familiares, colegas, amigos y seres queridos”, concluyó el texto.