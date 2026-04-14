El presidente del Atlético de Madrid blindó a Julián Álvarez y le cerró la puerta al Barcelona: “Se quedará mucho tiempo”

No fue la única declaración que marcó el tono. En intervenciones anteriores, Cerezo había ido incluso más allá, con una frase que resonó en toda Europa. “Pensá que yo soy Dios, hasta que no diga que se marche, no se va a marchar”, dijo. Una expresión provocadora que refleja la postura de autoridad con la que el club enfrenta el interés de otros gigantes del continente.