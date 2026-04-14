Quién es Gout Gout, el chico que corría con zapatillas de lona y ahora sacude al mundo como el heredero de Bolt

Una historia de esfuerzo, identidad y futuro

Hasta su nombre arrastra una historia particular. Su familia quería que fuera “Guot”, pero un error en los papeles migratorios lo dejó registrado como “Gout”. “No estoy muy contento de que lo llamen así. Yo sé que él es Guot”, explicó su padre. Hoy, más allá de ese detalle, el joven velocista ya aparece como una de las grandes esperanzas de Australia para Los Ángeles 2028. El chico que alguna vez corrió con zapatillas de lona ya dejó de ser una curiosidad: ahora empieza a parecerse, de verdad, a una amenaza seria para la élite del atletismo.