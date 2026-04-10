De entrenarse en la ruta a ganar el oro en Neuquén: el tucumano que se destaca en el paratletismo y sueña en grande

Resumen para apurados
- El paratleta tucumano Styven Albarracín, de 16 años, obtuvo la medalla de oro en velocidad sobre silla de ruedas en el Open Internacional de Neuquén para consolidar su carrera nacional.
- Con artrogriposis congénita, Styven entrena en las rutas de Acheral por falta de pistas locales. Inició en 2022 y hoy compite en el alto nivel tras ser captado en un torneo escolar.
- Integrante de la selección juvenil, el atleta se proyecta hacia los Juegos Paralímpicos 2032. Su historia visibiliza el talento del interior y el sacrificio del deporte adaptado.
Con apenas 16 años, Styven Albarracín atraviesa uno de los momentos más importantes de su recorrido deportivo. El joven de Acheral, que compite en pruebas de velocidad en silla de ruedas dentro del paratletismo, viene de conseguir la medalla de oro en su categoría en el Open Internacional disputado en Neuquén, un resultado que lo afianza dentro de la selección argentina juvenil y que potencia una historia construida con esfuerzo, constancia y mucho aprendizaje.
Detrás de ese logro hay bastante más que una medalla. Hay una historia personal, una discapacidad congénita con la que aprendió a convivir y un camino que empezó casi de manera inesperada. “Tengo una discapacidad congénita que se llama artrogriposis, que afecta las articulaciones. Por suerte, a mí me afectó solamente el tren inferior, desde la cadera hasta los pies”, explicó Styven, al contar la condición con la que creció y desde la cual fue encontrando su lugar en el deporte.
Su llegada al paratletismo se dio en 2022, a partir de una situación muy puntual en la escuela. “Mis primeros pasos en este deporte comenzaron en un torneo provincial que se hizo aquí en Tucumán y que era clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata”, recordó. Ese primer contacto apareció gracias a la esposa de su entrenador, que trabajaba como profesora de educación física en su establecimiento. “En un acto se juntaron los dos turnos, ella me vio, se contactó conmigo para preguntarme si quería participar y yo le dije que sí. Ahí empezó todo”, relató Albarracín.
A partir de ese momento, el deporte comenzó a ocupar un lugar central en su vida. Los torneos en Mar del Plata le abrieron la puerta a nuevas experiencias y también a exigencias mayores. “Después de dos torneos en Mar del Plata tuve la oportunidad de que me convocaran, y ahí fue donde empezó todo con el alto nivel”, contó. Desde entonces, la chance de representar a Tucumán y de integrar procesos nacionales empezó a volverse una realidad. “Es algo que nunca me imaginé. La verdad, nunca pensé competir contra gente de otros países”, confesó.
Ese escenario lo vivió hace pocos días en Neuquén, donde participó del 4° Open COPAR, una competencia internacional en la que se midió con atletas de Brasil, México, Chile, Uruguay, Colombia y Perú. Allí compitió en los 100 y 400 metros en silla de ruedas y logró quedarse con la medalla dorada en su categoría. “Hacía tiempo que quería participar en este Open. Ya se viene haciendo desde hace algunos años y esta vez pude estar”, dijo.
Más allá del resultado, Styven destacó todo lo que le dejó la experiencia de compartir el torneo con deportistas de gran nivel. “La competencia fue bastante buena. Muchos de los atletas que participaron ya forman parte de la selección mayor. Se aprende mucho de ellos: de su disciplina, de sus entrenamientos, de todo”, explicó. “Haber ganado me dejó sensaciones muy lindas, porque no creía poder hacer un buen tiempo frente a ellos, viendo que son atletas de alto nivel en sus países”, agregó.
"En todo ese proceso algo se tiene que sacrificar", aseguró Albarracín
Para llegar a este presente, la base estuvo siempre en el trabajo diario. “Lo más importante para poder subir al podio es entrenar, entrenar mucho. En todo ese proceso algo se tiene que sacrificar. Entrenar de manera constante, sin excusas, te da buenos resultados”, afirmó. Esa preparación, además, no siempre se da en las condiciones ideales. “Mi entrenamiento se basa en trabajar todos los días en la ruta, porque en Acheral no hay pista de atletismo. Después, en mi casa, en un rodillo, me enfoco más en la técnica y en la velocidad”, detalló.
Styven tampoco esquivó el costado menos visible de esta historia: las renuncias. “Los sacrificios son muchos. A veces tenés que decir que no a salidas, te perdés cumpleaños o tenés que alejarte de la familia cuando te toca competir”, reconoció. Aun así, tiene claro cuál es el objetivo que lo empuja. “Uno de mis sueños es llegar a unos Juegos Paralímpicos. Nosotros somos una proyección para los Juegos Paralímpicos de 2032”, señaló.
Mientras se prepara para nuevos desafíos, como las competencias en Posadas y el Sudamericano de Colombia, Styven sigue construyendo su camino con la misma seriedad con la que empezó. Detrás del oro conseguido en Neuquén hay una historia real: la de un adolescente de Acheral que encontró en el paratletismo una forma de crecer, de representar a Tucumán y de demostrar que también desde el interior se puede llegar lejos.