De entrenarse en la ruta a ganar el oro en Neuquén: el tucumano que se destaca en el paratletismo y sueña en grande

"En todo ese proceso algo se tiene que sacrificar", aseguró Albarracín

Para llegar a este presente, la base estuvo siempre en el trabajo diario. “Lo más importante para poder subir al podio es entrenar, entrenar mucho. En todo ese proceso algo se tiene que sacrificar. Entrenar de manera constante, sin excusas, te da buenos resultados”, afirmó. Esa preparación, además, no siempre se da en las condiciones ideales. “Mi entrenamiento se basa en trabajar todos los días en la ruta, porque en Acheral no hay pista de atletismo. Después, en mi casa, en un rodillo, me enfoco más en la técnica y en la velocidad”, detalló.