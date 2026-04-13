Es tucumana, nació en una familia de artistas, se apasionó por el Karate y representará a Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Hay personas que parecen haber nacido con una inquietud difícil de domesticar. Como si el cuerpo no alcanzara para todo lo que quieren hacer. Y, en el caso de Candela Diez, esa energía hoy tiene destino: representará a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputan desde el domingo (y hasta el 25 de abril) en Panamá, junto a Lisandro Fontana Lardies, en un evento que reunirá a más de 2.000 atletas de 15 países.