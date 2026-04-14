El valor de tener un banco que responde: los nombres que le dieron aire y certezas a San Martín

Desde la primera fecha hubo señales. En el empate inconcluso contra Patronato, cuando al equipo le costaba romper la rigidez del partido, los ingresos de Laureano Rodríguez, Kevin López y Gonzalo Rodríguez le dieron otra energía. Laureano aportó movilidad en el medio y liberó a López; Gonzalo, en sus primeros avances, mostró desborde; y aunque Diellos no logró gravitar, ya apareció como una referencia distinta dentro del área. No alcanzó para torcer del todo la historia, pero sí para dejar una pista: el banco podía ofrecer respuestas que el desarrollo no estaba encontrando.