Desmienten la muerte de Jonathan, la tortuga más vieja del mundo con 193 años

El animal más viejo con récord Guinness es una tortuga

El sitio oficial del Guinness World Record publicó un artículo en 2023 por el cumpleaños 191 de la tortuga Jonathan. Fue considerado el animal terrestre vivo más longevo del mundo en ese momento, con 191 años. Pero, pese a la edad oficial que se difundió, se desconoce el momento exacto del nacimiento de Jonathan. Cuando fue trasladado a Santa Elena, tenía ya al menos 50 años. “Probablemente sea incluso mayor de lo que pensamos”, anunciaron desde Guinness.