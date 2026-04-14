Desmienten la muerte de Jonathan, la tortuga más vieja del mundo con 193 años

Resumen para apurados
- Autoridades de la isla de Santa Elena desmintieron la muerte de Jonathan, la tortuga de 193 años, tras rumores falsos surgidos recientemente para promover estafas con criptomonedas.
- Nacido en 1832, el animal terrestre más longevo del mundo vive en la Plantation House. Pese a estar ciego, recibe cuidados especiales y una dieta manual de frutas y verduras.
- Jonathan mantiene su récord Guinness y simboliza la longevidad biológica. El caso alerta sobre el uso de noticias falsas en redes sociales para cometer delitos financieros.
El 4 de diciembre pasado, Jonathan cumplió 193 años. Nació en 1832 en la isla de Seychelles y hace algunas semanas empezaron a correr rumores sobre su muerte. Pero la cuenta oficial de la isla de Santa Elena, donde hoy vive Jonathan, desmintió que fuera así. Por eso, este ejemplar de casi dos siglos continúa siendo el animal que ostenta el récord Guinness del más viejo del mundo.
Anne Dillon, encargada de comunicaciones de Santa Elena, aseguró a la agencia Associated Press que Jonathan no murió y explicó que el perfil que hizo pública la falsa noticia intentaba estafar a personas solicitando donaciones en criptomonedas. “Fue una broma. Les puedo asegurar que está vivo”, dijo Dillon.
El animal más viejo con récord Guinness es una tortuga
El sitio oficial del Guinness World Record publicó un artículo en 2023 por el cumpleaños 191 de la tortuga Jonathan. Fue considerado el animal terrestre vivo más longevo del mundo en ese momento, con 191 años. Pero, pese a la edad oficial que se difundió, se desconoce el momento exacto del nacimiento de Jonathan. Cuando fue trasladado a Santa Elena, tenía ya al menos 50 años. “Probablemente sea incluso mayor de lo que pensamos”, anunciaron desde Guinness.
Ya en 2023, Jonathan estaba prácticamente ciego y había perdido el olfato. Pero seguía con un buen apetito y sin signos de ralentización, según su veterinario. “Un equipo reducido y entregado lo sigue alimentando a mano una vez a la semana con una ración fortificante de fruta y verdura. Esto no sólo complementa sus calorías, sino que le proporciona los motores esenciales de su metabolismo: vitaminas, minerales y otros”, declaró el especialista encargado de cuidar su salud.
A Jonathan le gusta el sol, pero elige la sombra los días en que hace demasiado calor. Los días en que la temperatura no es tan agobiante, se posa en el exterior con sus patas y su cuello estirados, como si quisiera acercarse más a la calidez del sol. En invierno, en cambio, se atrinchera entre hojas y troncos para conservar la temperatura.