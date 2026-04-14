Cuál es el mejor entrenamiento para mejorar la memoria, según la ciencia

Resumen para apurados
- Científicos de Iowa determinaron que realizar ejercicio aeróbico breve mejora la memoria al sincronizar ondas cerebrales, facilitando el aprendizaje y la retención de información.
- La investigación destaca que caminar o pedalear activa ráfagas de energía que consolidan recuerdos. Entrenar cuatro horas después de estudiar potencia la fijación de datos a largo plazo.
- Este hallazgo permite combatir el deterioro cognitivo mediante hábitos accesibles. Se espera que el uso de señales eléctricas revolucione el estudio de la salud cerebral y el enfoque.
La memoria suele ser traicionera. A veces, un nombre o una lista de compras se desvanece en segundos, justo cuando más lo necesitamos. Sin embargo, la ciencia acaba de encontrar un aliado inesperado y muy accesible para combatir esos olvidos: la actividad física aeróbica. No se trata solo de estar en forma, sino de cómo el movimiento activa resortes eléctricos en nuestra mente.
Investigaciones recientes publicadas en BBC Future revelan que una breve sesión de ejercicio cardiovascular, como pedalear en una bicicleta fija o una caminata a paso ligero, puede darle un impulso instantáneo a nuestra capacidad de aprendizaje. La clave reside en el hipocampo, esa zona del cerebro vital para el almacenamiento de recuerdos que, además, es especialmente vulnerable al paso del tiempo.
El poder de las ondas cerebrales
Un equipo de neurocientíficos se propuso entender qué sucede exactamente dentro de nuestra cabeza tras el esfuerzo. Al observar la actividad eléctrica de un grupo de voluntarios, detectaron pequeñas ráfagas de energía conocidas como "ondas cerebrales". Estas señales son fundamentales porque ocurren cuando muchas neuronas se activan al mismo tiempo para organizar y consolidar la información.
"Desempeñan un papel clave en cómo el cerebro organiza y almacena los recuerdos durante el sueño y los periodos de descanso", explica Michelle Voss, neurocientífica de la Universidad de Iowa y directora del estudio. Según los hallazgos, el ejercicio no solo genera estas ondas, sino que las sincroniza con mayor precisión en el resto del cerebro, facilitando que los recuerdos "se fijen" mejor.
El momento justo para entrenar
No todo es mover el cuerpo; el tiempo también juega un papel crucial. Diversos estudios sugieren que hacer ejercicio moderado unas cuatro horas después de haber estudiado o aprendido algo nuevo mejora la retención de la memoria a largo plazo. En contraste, realizar simples estiramientos no parece ofrecer el mismo beneficio cognitivo que las ráfagas de actividad aeróbica.
Esta sincronía eléctrica podría ser la explicación biológica de por qué recordamos mejor si nos mantenemos activos. Voss destaca que estas mediciones directas de señales eléctricas son únicas para entender el funcionamiento humano, ya que ocurren demasiado rápido para ser detectadas por resonancias magnéticas convencionales.
Además de proteger el cerebro del deterioro cognitivo propio de la edad, una sola sesión de ejercicio puede mejorar la concentración hasta dos horas después. Esto se debe a un aumento inmediato de la dopamina, conocida como la hormona del bienestar, que nos permite estar más alertas y enfocados en nuestras tareas diarias.