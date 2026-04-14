Cuál es el mejor entrenamiento para mejorar la memoria, según la ciencia

La memoria suele ser traicionera. A veces, un nombre o una lista de compras se desvanece en segundos, justo cuando más lo necesitamos. Sin embargo, la ciencia acaba de encontrar un aliado inesperado y muy accesible para combatir esos olvidos: la actividad física aeróbica. No se trata solo de estar en forma, sino de cómo el movimiento activa resortes eléctricos en nuestra mente.