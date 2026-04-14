Fórmula 1: la FIA tomó una decisión clave y le quitó una ventaja a Mercedes y Red Bull

Allí apareció la interpretación. Mercedes y Red Bull habrían aprovechado ese vacío para desconectar el MGU-K en el momento exacto del cierre de la vuelta rápida. De esa manera, evitaban la reducción progresiva y mantenían el rendimiento máximo durante más tiempo. La ganancia, estimada entre 50 y 100 kW -equivalente a unos 68 a 136 caballos de fuerza-, podía marcar diferencias mínimas en el cronómetro, pero decisivas en la grilla de largada.