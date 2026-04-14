Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

Resumen para apurados
- Marcos Rojo fue expulsado en el partido de Racing ante River en el Cilindro tras golpear a un rival e insultar al árbitro Sebastián Zunino, quien lo informó por conducta violenta.
- El informe detalla un golpe a Martínez Quarta y graves insultos tras la roja. El defensor ya arrastraba una amonestación previa por protestas durante el entretiempo del encuentro.
- La filtración de los agravios y la gravedad del informe arbitral anticipan una dura sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA, que podría dejar a Rojo fuera por varios partidos.
La derrota de Racing ante River dejó una noche muy caliente en el Cilindro y uno de los focos más fuertes quedó puesto en Marcos Rojo. El defensor fue expulsado en el segundo tiempo, después de una acción violenta sobre Lucas Martínez Quarta, y en las horas posteriores se conocieron detalles del informe arbitral que agravan todavía más su panorama.
Según trascendió, el juez Sebastián Zunino incluyó textualmente en su informe los insultos que Rojo le dijo después de ver la tarjeta roja. “Sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”, habría lanzado el zaguero, de acuerdo con lo informado por El Gráfico.
La expulsión no fue solo por protesta. Zunino asentó que la roja se produjo por “conducta violenta por aplicar un golpe en el rostro de un rival con el puño cerrado”, en la jugada en la que Martínez Quarta terminó en el suelo durante un envío al área. Es decir, el informe combina una acción fuerte dentro del juego con agravios posteriores al árbitro.
Además, Rojo ya venía cargando otra incidencia desde antes. En el entretiempo había recibido una amarilla por exceso verbal en una protesta, un dato que también forma parte del documento elevado por el árbitro. Todo eso será ahora evaluado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá resolver la sanción definitiva.
Una sanción que puede ser más pesada de lo esperado
El panorama para el defensor de Racing no parece sencillo. A la expulsión se le sumó un informe con términos muy duros, lo que alimenta la chance de que la suspensión sea de varios partidos. En otras palabras, no se trata solo de una roja en un clásico caliente: la filtración de lo que dijo Rojo dejó abierta la puerta a un castigo mucho más severo.