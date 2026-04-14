Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

Una sanción que puede ser más pesada de lo esperado

El panorama para el defensor de Racing no parece sencillo. A la expulsión se le sumó un informe con términos muy duros, lo que alimenta la chance de que la suspensión sea de varios partidos. En otras palabras, no se trata solo de una roja en un clásico caliente: la filtración de lo que dijo Rojo dejó abierta la puerta a un castigo mucho más severo.