Guillermo Francella vuelve a Disney+: todos los detalles de la cuarta temporada de "El Encargado"

Disney+ generó un gran impacto en las plataformas digitales al confirmar que el regreso de la aclamada comedia ácida "El encargado" ocurrirá el próximo 1 de mayo. En este nuevo ciclo, la totalidad de los capítulos estará disponible desde el primer día, permitiendo a la audiencia seguir de cerca la evolución de Eliseo. La trama, desarrollada por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat, sitúa al protagonista interpretado por Guillermo Francella en una posición de influencia sin precedentes, escalando hasta los círculos más altos del poder.