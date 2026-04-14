Guillermo Francella vuelve a Disney+: todos los detalles de la cuarta temporada de "El Encargado"

Resumen para apurados
- Guillermo Francella regresa a Disney+ el 1 de mayo con la cuarta temporada de 'El Encargado', donde su personaje Eliseo enfrenta una conspiración tras alcanzar la cima del poder.
- Bajo la dirección de Cohn y Duprat, la serie estrena todos sus episodios a la vez. La trama retoma la rivalidad con Zambrano y suma a Arturo Puig en el rol clave del presidente.
- Esta entrega promete explorar los límites éticos de la ambición humana. Su estreno refuerza el posicionamiento de la ficción argentina como pilar estratégico en plataformas globales.
Disney+ generó un gran impacto en las plataformas digitales al confirmar que el regreso de la aclamada comedia ácida "El encargado" ocurrirá el próximo 1 de mayo. En este nuevo ciclo, la totalidad de los capítulos estará disponible desde el primer día, permitiendo a la audiencia seguir de cerca la evolución de Eliseo. La trama, desarrollada por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat, sitúa al protagonista interpretado por Guillermo Francella en una posición de influencia sin precedentes, escalando hasta los círculos más altos del poder.
Sin embargo, este ascenso trae consigo amenazas directas, pues en la intimidad de su edificio comienza a tomar forma una conspiración que busca su caída definitiva. Los recientes avances, que incluyen tanto el póster oficial como el tráiler, anticipan situaciones extremas que pondrán a prueba la resistencia del personaje. El lanzamiento promete una exploración profunda sobre los límites de la ambición, manteniendo el suspenso sobre si Eliseo logrará sostener su estatus frente a quienes planean destruirlo.
¿Cómo es la cuarta temporada de El Encargado?
En esta nueva etapa, Eliseo alcanza la cima de la influencia nacional, posicionándose como la figura más poderosa del país. No obstante, este ascenso meteórico encuentra un obstáculo crítico en Matías Zambrano, su histórico rival, quien encabeza una conspiración diseñada para llevar al protagonista hacia la ruina absoluta. El enfrentamiento entre ambos personajes escala de manera dramática, cruzando fronteras éticas y personales en una disputa donde Eliseo decide apostar todo, incluso su propia integridad física, para preservar su estatus.
El elenco de la serie mantiene su solidez con el regreso de figuras clave que acompañan a Guillermo Francella y Gabriel Goity. Actores como Manuel Vicente y Gastón Cocchiarale retoman sus respectivos roles de Gómez y Miguel, mientras que la producción suma el talento de Arturo Puig en la piel del presidente. Esta combinación de personajes establecidos y nuevas incorporaciones promete profundizar las dinámicas de poder y los conflictos internos que caracterizan al relato.
Nuevos personajes en El Encargado
La temporada también cuenta con la participación de un extenso grupo de intérpretes que enriquecen el universo de la portería y sus alrededores. Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Darío Barassi y José María Listorti figuran entre los nombres que regresan para dar vida a esta compleja trama. Junto a ellos, profesionales como Micaela Riera, Martín Slipak y Alejandro Paker completan un reparto diverso que garantiza la continuidad de las historias secundarias que el público ya conoce.